BTC, ETH, SOL kaç dolar olacak? Karar anı geldi çattı ve volatilite hızla artacak

Bitcoin 68 bin doları korumak için mücadele etse de kilit seviyeyi yazı hazırlandığı sırada kaybetmek üzere. ETH kısa süreli yükselişin ardından 2.100 doların altına geri döndü. Dünkü Santiment FOMO sinyali doğru çalıştı ve erkenden pozisyon alanlar düşüşten yararlanabildi. Peki BTC, ETH ve SOL Coin kaç dolar olacak?

BTC ve ETH fiyat

Trump “İran’ın tüm medeniyetini yok edeceğiz” dedikten sonra ABD ile İran’ın doğrudan iletişimi kesildi. İran şimdilik ateşkes arabulucularıyla görüşmeye devam ediyor ancak Trump son tarihi bir kez daha ertelerse iyice komik duruma düşeceğinden 03:00’a kadar dananın kuyruğu kopacak. Eğer ateşkes olmazsa (nitekim açıklamalar olmayacağına işaret ediyor) İran’ın tüm altyapısı yok edilecek. İran da bugün böyle bir şey olursa Suud ve diğer bölge ülkelerini karanlığa boğacağını açıkladı.

ABD’ye trilyonlarca dolar ödeyen körfez ülkeleri İran’ın saldırılarıyla NATO’nun girmekten çekindiği savaşa çekilmeye çalışılıyor. Özetle büyük kırılmaya sadece 9 saat kaldı ve dakikaları saymaya başlamadan önce ateşkes olup olmayacağının kesinleşmesi bekleniyor.

Gerilimin tonunu anlamak için petrol grafiğine bakıyoruz. Trump’ın bugünkü açıklamalarıyla 112 dolara dayanan fiyat şimdi tekrar 110 dolara geriledi ancak 107 doların altına yani güvenli bölgeye dönmedi.

Size içinde bulunduğumuz dönemi (vahametini) anlatmak için şunu söyleyebilirim “Poppe bile düşüş bekliyor” evet tam olarak böyle. Yukarıdaki grafiği paylaşan analist neredeyse kesin gözüyle bakılan çatışmanın artma ihtimali nedeniyle işaretli alanda dibe ulaşılacağını yazdı.

“Düşüş muhtemel. Neden? Çünkü fiyat 70.000 $ seviyesinde bir kez daha geri çekildi ve yükselen dip seviyeleri oluşturuyor; son yükselen dip seviyesi ise 66.500 $’da. Bu, fiyatın daraldığı ve piyasaların hangi yöne gitmek istediğinden emin olamadığı anlamına geliyor. Hacimler azalıyor; ancak bir kırılma anında hacimler ve dalgalanma artacak. Bununla ilgili en önemli soru, Orta Doğu’da ateşkes olup olmayacağıdır. Teknik açıdan bakıldığında, trend açıkça bu yönde olduğu için piyasaların aşağı yönlü hareket etmesi daha olasıdır ve (daha önce de belirttiğim gibi), dip seviyeleri silip süpürmek ve bu likiditeyi yakalamak, piyasalardaki potansiyel bir tersine dönüşü önemli ölçüde güçlendirir.”

ETH ise birçok denemeye rağmen 2.100 doları kalıcı olarak aşamadı. Burada ilk hedef kanalın orta alanı olan 2.020 dolarlı seviyeler. Kaybı halindeyse 1.924 ve 1.833 dolar test edilebilir. BTC fiyatının yaşayacağı düşüşün hızına bağlı olarak zaten yıpranmış olan ETH yatırımcısının fiyatı tutabileceği pek destek noktası yok. Şok düşüşünde alt fitil 1.500 dolara bile yaklaşabilir. Dünkü 120 milyon dolarlık ETF girişi tek motivasyon kaynağı ve önceki hafta yaşanan çıkışı telafi etmeye yardımcı oluyor.

Solana (SOL)

Solana (SOL) geçen hafta yaşanan Drift Protocol saldırısının ardından darbe aldı ve şimdi 78 milyon doları korumaya çalışıyor. Zaten zayıflayan ağ şimdi bir de 280 milyon doları aşan protokol kaybıyla mücadele ediyor. Geçen hafta ETF girişlerinde XRP Coin Solana’yı geride bıraktı ancak halen girişler sürüyor.

Bugün eğer piyasa genelinde büyük bir aşağı yönlü kırılma görürsek SOL Coin çok savunmasız kalacak. 77,5 doların kaybıyla 68 doların 59 gün sonra test edilmesi muhtemel.

Ardından 2024 başından bugüne görülmeyen seviyelere dönülecek. 77.5 dolar o büyük yükselişin zemini olmuştu yani kaybı çok anlamlı olacak hatta düşüş trendinin hızlanmasına neden olabilir. Altında eski 68 dolar direncinin destek olarak çalışması beklenecek onun da kaybıyla 54,6 dolar gündeme gelebilir.