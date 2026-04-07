Schwab araştırması, portföyde kriptonun yeri ve risk düzeyine vurgu yaptı

ABD merkezli finans şirketi Schwab’ın yayımladığı son raporda, kripto paraların portföylerdeki yeri ve risk yönetimiyle ilgili önemli bulgular paylaşıldı. Dijital varlıklara yatırım yaparken kazanç beklentisinden çok, alınan risk seviyesinin belirleyici olduğu ifade edildi.

Kripto paralarda volatilite ve portföy etkisi

Rapor, Bitcoin ve Ethereum’un yüksek oynaklığa sahip varlıklar olduğunu, bu nedenle portföydeki ağırlıklarının genel risk görünümünü hızlı şekilde değiştirebileceğini aktardı. Geçmişte her iki coin’in de yüzde 70’i aşan değer kayıpları yaşadığı ve bu oranın birçok klasik yatırım aracının üzerindeki seviyelerde olduğu belirtildi.

Bu denli yüksek dalgalanma nedeniyle, portföyde düşük oranlarda bile kripto varlık bulundurmanın toplam risk üzerinde önemli bir etki yaratabildiği vurgulandı. Araştırmada yüzde 1-3 aralığında kripto para bulunduran portföylerin, piyasa türbülansında beklenenden daha farklı sonuçlar verebildiği tespit edildi.

Schwab ayrıca, küçük oranlarda dahi kripto varlık eklemenin, portföy riskinde ciddi bir artışa yol açabileceğini düşündüklerini bildirdi.

Portföy yapısında risk ve kişisel tercihler ön plana çıkıyor

Rapora göre, dijital varlıklara yatırımda iki yaklaşım öne çıkıyor. Klasik portföy teorisine göre yatırımcılar beklenen getiri, dalgalanma ve korelasyonlara bakarak oran belirliyor. Ancak Schwab, kriptodan elde edilecek getiriler konusunda yatırımcılar arasında büyük farklılıklar bulunduğunu vurguladı ve bu nedenle önerilen oranların kişisel tahminlere bağlı olarak oldukça değişebildiğini aktardı.

Raporun ilgili kısmında, “Kripto paralardan beklenen getiri yüzde 10’un altında ise, portföye anlamlı bir oran ayırmak makul görünmeyebilir, bu durumda küçük değişiklikler bile tavsiye edilen dağılımı ciddi şekilde etkileyebiliyor.” ifadeleri yer aldı.

Diğer yaklaşım ise riski öne çıkarıyor. Bu yöntemde, hangi düzeyde risk almak istenildiğine karar verilip, portföydeki kripto payı ona göre ayarlanıyor. Schwab bu yöntemde bile kripto varlıkların beklenenden yüksek risk oluşturabileceğinin altını çizdi.

Sonuç bölümünde standart bir oran tavsiyesinde bulunmayan Schwab, kararın kişisel risk eşiğine göre şekillenebileceğini ve yatırımın vade, bilgi düzeyi ve zarar karşılama kapasitesine bağlı olacağını belirtti.

Şirket ayrıca, kripto paraların hâlen spekülatif bir varlık niteliği taşıdığını da aktardı ve konuya dair risklere dikkat çekti.

Raporun sonunda, “Kripto paralar ve bu alana bağlı ürünler her yatırımcıya uygun olmayabilir” ifadesiyle birlikte; likidite sorunları, dolandırıcılık ve hırsızlık riskleri üzerinde duruldu.

Ayrıca kripto paraların portföyde çeşitlilik sağlayabileceği, bazı durumlarda daha yüksek getiri sunabileceği ancak çekirdek yatırım olmasından çok, yüksek riskli yan varlık olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.