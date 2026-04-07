Bitcoin fiyatı Trump’ın İran için belirlediği son tarih öncesi geriledi

  • Bitcoin fiyatı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yeniden dalgalı bir görünüme büründü.
  • Amerikan yönetiminin İran’a yönelik hamleleri finans piyasalarında belirsizliği artırmakta.
Salı günü yaklaşırken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik Boğaz’ı tekrar açması talebi kripto para piyasalarında hareketliliğe yol açtı. Pazartesi günü 70 bin dolar seviyesini gören bitcoin, ardından 68 bin dolar civarına çekildi.

Kripto piyasasında dalgalı seyir

Bitcoin’in 70 bin dolara kadar çıkmasının ardından gelen satışlarla birlikte fiyat bir miktar gerileme gösterdi. Küresel piyasalarda İran ile yaşanan gerginlik piyasadaki risk iştahını önemli ölçüde etkiledi. Analistler, jeopolitik haber akışının önemli olduğu bu dönemde, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtiyor.

Söz konusu jeopolitik gelişmeler kripto paraların yanı sıra Amerikan borsalarında da etkili oldu. Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,65 oranında düşüşle açılışa hazırlanırken, diğer hisse endekslerinde de olumsuz hava devam etti.

Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle birlikte, kripto varlıklar gibi volatil piyasalarda fiyat değişimleri dikkat çekici boyutlara ulaştı. Özellikle bitcoin fiyatının kısa sürede sert iniş çıkışlar yaşaması piyasada tedirginlik oluşturdu.

Bölgedeki gelişmeler piyasaları etkiliyor

İran’ın dünyanın enerji güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı’nı kapatması, petrol fiyatlarında da etkili oldu. Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 değer kazanarak 114,22 dolar seviyesine yükseldi. Orta Doğu’da artan tansiyon enerji piyasalarında endişe yaratmakta.

Başkan Donald Trump’ın sabah sosyal medya paylaşımında, gelişmelerin dünya tarihi açısından kritik bir döneme işaret ettiğini ifade etti. Trump’ın açıklamasına göre akşam saatlerinde alınacak kararın, sivil yaşam açısından ağır sonuçları olabilir.

Trump, “Bütün bir uygarlık bu gece yok olacak, bir daha asla geri dönmeyecek” görüşünü paylaştı. Ayrıca bu durumda olmak istemediğini, ancak böyle olmasının muhtemel olduğunu belirtti ve verilecek kararın tarih boyunca önemli bir an olacağının altını çizdi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, askeri hedeflerin tamamlandığını dile getirerek, gerilimi azaltıcı bir duruş sergiledi. Vance’in değerlendirmeleri, piyasadaki düşüşleri bir miktar sınırlamış görünüyor.

Gelişmelerin etkisiyle hem kripto para piyasasında hem de müthiş bir oynaklık gösteren enerji piyasalarında temkinli seyir sürmekte. Yatırımcılar, ilerleyen saatlerdeki kararları bekliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
