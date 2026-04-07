Ripple (XRP) bu savaştan kaç dolarda çıkar?

Kritik 12 saat başladı ve İran’ın Kharg adasında patlamalar raporlanıyor. Kripto paralarda İran gündemi en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Önümüzdeki saatlerde artık dananın kuyruğu kopacak ve bu XRP Coin için de kırılmayı tetikleyecek. Peki beklentiler ne yönde?

Ripple (XRP)

XRP Coin kurumsal ve profesyonel yatırımcıların tercih ettiği ETF/ETP kanalında yeniden alıcı bulmaya devam ediyor. 120 milyon dolarlık girişler geçtiğimiz hafta etkileyici bir performans sergileyen XRP Coin 2025 yılının Aralık ayından bugüne bu denli ilgi görmemişti. Haftalık giriş Bitcoin’in 107 milyon dolarını da geride bıraktığından Ripple (XRP) için ayrışmaya işaret ediyor gibi görünse de spot fiyat güne yüzde 3 kayıpla devam ediyor.

BTC 107 milyon ve Solana 34,9 milyon dolarlık giriş çekerken Ethereum 52 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Diğer altcoinler de büyük ölçüde sakindi. Short BTC ürünlerinin yeniden yoğun ilgi görmeye başlaması bu haftaya dair endişeleri yansıtıyor.

XRP Coin tahmini

Trump bu gece İran’ın işe bitecek diyor ve son paylaşımını dakikalar önce yaptı. Suud’a devam eden saldırılar Pakistan öncülüğünde devam eden görüşmeleri sekteye uğratmak üzere ve İran’ın 10 maddelik anlaşma şartları çok ağır. Trump muhtemelen iç siyasete savaşın uzaması ve etkilerini açıklayamayacağı için İran tarafından müzakerelerin baltalandığı hikayesine sarılacak. Eğer İran’a 03:00 itibariyle vadedilen saldırı başlarsa bu durumda petrol fiyatının 150 dolara yaklaşması şaşırtıcı olmaz üstelik savaşın süresi daha da uzar.

Peki XRP Coin’in bunlarla alakası ne? Eğer savaş uzar, enflasyon yükselir ve petrol rallisine devam ederse Fed faiz artırımlarına başlar. Fed’in tekrar sıkı para politikasına geçmesi XRP Coin için düşüş anlamına gelir. Geçen haftaki girişlerin aniden tersine dönmesi için bu büyük bir fırsat olarak görülür ve burada satışlar daha hızlı gerçekleşir.

Olası geri çekilmede 1,27 doların kaybedilmesi 1,21 ve 1,12 dolar arasında yeni dip doğuracaktır. Ardından ciddi bir destek kalmayacağından muhtemelen fiyat 1 doların altına iner. Sürpriz ateşkesteyse hızla 1,38 ve 1,51 doların kazanılması bekleniyor.