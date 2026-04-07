RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) bu savaştan kaç dolarda çıkar?

  • XRP Coin yatırım ürünleri geçen hafta Bitcoin'i geçerek 120 milyon dolar giriş gördü.
  • BTC 107 milyon ve Solana 34,9 milyon dolarlık giriş çekerken Ethereum 52 milyon dolarlık çıkış yaşadı.
  • Olası geri çekilmede 1,27 doların kaybedilmesi 1,21 ve 1,12 dolar arasında yeni dip doğuracaktır. Yükselişte 1,38 ve 1,51 hedeflenecek.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Kritik 12 saat başladı ve İran’ın Kharg adasında patlamalar raporlanıyor. Kripto paralarda İran gündemi en sıcak günlerinden birini yaşıyor. Önümüzdeki saatlerde artık dananın kuyruğu kopacak ve bu XRP Coin için de kırılmayı tetikleyecek. Peki beklentiler ne yönde?

XRP Coin kurumsal ve profesyonel yatırımcıların tercih ettiği ETF/ETP kanalında yeniden alıcı bulmaya devam ediyor. 120 milyon dolarlık girişler geçtiğimiz hafta etkileyici bir performans sergileyen XRP Coin 2025 yılının Aralık ayından bugüne bu denli ilgi görmemişti. Haftalık giriş Bitcoin’in 107 milyon dolarını da geride bıraktığından Ripple (XRP) için ayrışmaya işaret ediyor gibi görünse de spot fiyat güne yüzde 3 kayıpla devam ediyor.

BTC 107 milyon ve Solana 34,9 milyon dolarlık giriş çekerken Ethereum 52 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Diğer altcoinler de büyük ölçüde sakindi. Short BTC ürünlerinin yeniden yoğun ilgi görmeye başlaması bu haftaya dair endişeleri yansıtıyor.

Trump bu gece İran’ın işe bitecek diyor ve son paylaşımını dakikalar önce yaptı. Suud’a devam eden saldırılar Pakistan öncülüğünde devam eden görüşmeleri sekteye uğratmak üzere ve İran’ın 10 maddelik anlaşma şartları çok ağır. Trump muhtemelen iç siyasete savaşın uzaması ve etkilerini açıklayamayacağı için İran tarafından müzakerelerin baltalandığı hikayesine sarılacak. Eğer İran’a 03:00 itibariyle vadedilen saldırı başlarsa bu durumda petrol fiyatının 150 dolara yaklaşması şaşırtıcı olmaz üstelik savaşın süresi daha da uzar.

Peki XRP Coin’in bunlarla alakası ne? Eğer savaş uzar, enflasyon yükselir ve petrol rallisine devam ederse Fed faiz artırımlarına başlar. Fed’in tekrar sıkı para politikasına geçmesi XRP Coin için düşüş anlamına gelir. Geçen haftaki girişlerin aniden tersine dönmesi için bu büyük bir fırsat olarak görülür ve burada satışlar daha hızlı gerçekleşir.

Olası geri çekilmede 1,27 doların kaybedilmesi 1,21 ve 1,12 dolar arasında yeni dip doğuracaktır. Ardından ciddi bir destek kalmayacağından muhtemelen fiyat 1 doların altına iner. Sürpriz ateşkesteyse hızla 1,38 ve 1,51 doların kazanılması bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
