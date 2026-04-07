Quantum bilgisayarların Bitcoin’in şifrelemesine yönelik riskleri tartışılıyor

  • Kuantum bilgisayar teknolojisinin Bitcoin’in mevcut güvenliğini zayıflatabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.
  • Merkeziyetsizlik nedeniyle Bitcoin’in teknik dönüşümü daha zor ve tartışmalı olabileceği kaydediliyor.
Nobel ödüllü fizikçi John M. Martinis, Google’da yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor ve şu anda Qolab’ın kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapıyor. ABD merkezli teknoloji devinin kuantum donanımı alanındaki öncü projelerine liderlik eden Martinis, kuantum bilgisayarların Bitcoin ve benzeri kripto paralar için oluşturabileceği olası tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İçindekiler
1 Kuantum bilgisayarlar neden tehlikeli görülüyor?
2 Bitcoin’in yapısal zorlukları ve çözüm arayışları

Kuantum bilgisayarlar neden tehlikeli görülüyor?

Google tarafından yayımlanan son bilimsel makalede, gelişmiş bir kuantum bilgisayarın, Bitcoin’in güvenlik altyapısında kullanılan şifreleme yöntemini dakikalar içinde çözebileceği öngörülüyor. Martinis, söz konusu çalışmanın yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtirken,

“Bunun gerçekleşme olasılığı tamamen göz ardı edilemez; kripto para ekosistemi bu konuyla yüzleşmeli”

ifadesini kullandı.

Kriptografi alanında kuantum bilgisayar kullanımı genellikle uzak bir gelecek olarak tartışılsa da, Martinis’e göre pratik uygulamaya geçiş daha yakın olabilir. Bu bulgulara göre, Bitcoin şebekesi henüz doğrulanmamış işlemler sırasında kullanıcıların genel anahtarlarını açık olarak yayınlıyor. Eğer yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar kullanıma girerse, bu anahtarlardan özel anahtarların kolaylıkla elde edilebileceği vurgulanıyor.

Bitcoin’in arkasındaki sistemde kullanılan eliptik eğri tabanlı kriptografi, halihazırda klasik bilgisayarlara karşı dayanıklı kabul ediliyor. Ancak Martinis’in açıklamalarına göre, kuantum bilgisayarların getirdiği hesaplama kapasitesiyle bu dayanıklılığın sorgulanabilir olduğu görülüyor.

Bitcoin’in yapısal zorlukları ve çözüm arayışları

Finans kurumları ve bankalar, mevcut şifreleme altyapılarını güncelleyerek kuantum hesaplamaya karşı dayanıklı sistemlere geçebiliyor. Martinis, Bitcoin’in ise merkeziyetsiz yapısı nedeniyle bu tür değişiklikleri uygulamanın daha karmaşık ve uzun soluklu olduğunu aktarıyor.

“Diğer finansal yapılarda kuantum dirençli algoritmalara geçiş görece daha kolay. Ancak Bitcoin’in geçmişten gelen merkezi olmayan yapısı, hızlı ve uzlaşmalı bir güncellemenin önünde engel olabilir”

sözleriyle, yazılım geliştiricilerin ve yatırımcıların hazırlık yapmaya başlaması gerektiğinin altını çiziyor.

Martinis, Bitcoin işlemlerinin onaylanması sürecinde ortaya çıkan güvenlik açığına dikkat çekiyor. Her işlem gönderildiğinde, işlemin genel anahtarı ağda geçici olarak görünür durumda kalıyor. Eğer bu sırada kuantum bilginin kullanılmasına olanak veren bir sistem geliştirilirse, transfer edilen fonların yönlendirilmesinde risk oluşabileceği uyarısı yapılıyor.

Tam kapsamlı bir kuantum bilgisayarın inşasında hâlâ ciddi mühendislik sorunları bulunduğunu ifade eden Martinis, zaman aralığı tahminlerinin beş ila on yıl arasında değiştiğini belirtiyor. Ancak bu konuda net bir tarih vermekten kaçınıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Trump bağlantılı kripto girişimi AB DAO işbirliği sonrası inceleme altında

Solana Foundation’dan dikkat çeken kripto kampanyası: “Kriptoyla vakit kaybetme” sloganı San Francisco’da

ABD’de kripto dolandırıcılığından kaynaklanan kayıplar artış gösterdi

DeFi’de getiriler düşerken yatırımcılar yeni risk ve getiri dengesini sorguluyor

Kripto para yatırım ürünlerinde toparlanma işareti: İsviçre ve XRP öne çıkıyor

BTC, ETH, SOL kaç dolar olacak? Karar anı geldi çattı ve volatilite hızla artacak

Schwab araştırması, portföyde kriptonun yeri ve risk düzeyine vurgu yaptı

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Trump bağlantılı kripto girişimi AB DAO işbirliği sonrası inceleme altında
XRP ve TAO Coin’e dikkat, kripto paralar nereye gidiyor?
Amerikalı Demokratlar, CFTC’ye Yönelik Tahmin Piyasaları İçin Sıkı Denetim Talebinde Bulundu
Solana Foundation’dan dikkat çeken kripto kampanyası: “Kriptoyla vakit kaybetme” sloganı San Francisco’da
7 Nisan NY ABD enflasyon raporu yayınlandı, kripto paralar ne olacak?
