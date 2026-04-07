Quantum bilgisayarların Bitcoin’in şifrelemesine yönelik riskleri tartışılıyor

Nobel ödüllü fizikçi John M. Martinis, Google’da yürüttüğü çalışmalarla tanınıyor ve şu anda Qolab’ın kurucu ortağı ve teknik direktörü olarak görev yapıyor. ABD merkezli teknoloji devinin kuantum donanımı alanındaki öncü projelerine liderlik eden Martinis, kuantum bilgisayarların Bitcoin ve benzeri kripto paralar için oluşturabileceği olası tehditler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kuantum bilgisayarlar neden tehlikeli görülüyor?

Google tarafından yayımlanan son bilimsel makalede, gelişmiş bir kuantum bilgisayarın, Bitcoin’in güvenlik altyapısında kullanılan şifreleme yöntemini dakikalar içinde çözebileceği öngörülüyor. Martinis, söz konusu çalışmanın yanlış anlaşılmaması gerektiğini belirtirken,

“Bunun gerçekleşme olasılığı tamamen göz ardı edilemez; kripto para ekosistemi bu konuyla yüzleşmeli”

ifadesini kullandı.

Kriptografi alanında kuantum bilgisayar kullanımı genellikle uzak bir gelecek olarak tartışılsa da, Martinis’e göre pratik uygulamaya geçiş daha yakın olabilir. Bu bulgulara göre, Bitcoin şebekesi henüz doğrulanmamış işlemler sırasında kullanıcıların genel anahtarlarını açık olarak yayınlıyor. Eğer yeterince güçlü bir kuantum bilgisayar kullanıma girerse, bu anahtarlardan özel anahtarların kolaylıkla elde edilebileceği vurgulanıyor.

Bitcoin’in arkasındaki sistemde kullanılan eliptik eğri tabanlı kriptografi, halihazırda klasik bilgisayarlara karşı dayanıklı kabul ediliyor. Ancak Martinis’in açıklamalarına göre, kuantum bilgisayarların getirdiği hesaplama kapasitesiyle bu dayanıklılığın sorgulanabilir olduğu görülüyor.

Bitcoin’in yapısal zorlukları ve çözüm arayışları

Finans kurumları ve bankalar, mevcut şifreleme altyapılarını güncelleyerek kuantum hesaplamaya karşı dayanıklı sistemlere geçebiliyor. Martinis, Bitcoin’in ise merkeziyetsiz yapısı nedeniyle bu tür değişiklikleri uygulamanın daha karmaşık ve uzun soluklu olduğunu aktarıyor.

“Diğer finansal yapılarda kuantum dirençli algoritmalara geçiş görece daha kolay. Ancak Bitcoin’in geçmişten gelen merkezi olmayan yapısı, hızlı ve uzlaşmalı bir güncellemenin önünde engel olabilir”

sözleriyle, yazılım geliştiricilerin ve yatırımcıların hazırlık yapmaya başlaması gerektiğinin altını çiziyor.

Martinis, Bitcoin işlemlerinin onaylanması sürecinde ortaya çıkan güvenlik açığına dikkat çekiyor. Her işlem gönderildiğinde, işlemin genel anahtarı ağda geçici olarak görünür durumda kalıyor. Eğer bu sırada kuantum bilginin kullanılmasına olanak veren bir sistem geliştirilirse, transfer edilen fonların yönlendirilmesinde risk oluşabileceği uyarısı yapılıyor.

Tam kapsamlı bir kuantum bilgisayarın inşasında hâlâ ciddi mühendislik sorunları bulunduğunu ifade eden Martinis, zaman aralığı tahminlerinin beş ila on yıl arasında değiştiğini belirtiyor. Ancak bu konuda net bir tarih vermekten kaçınıyor.