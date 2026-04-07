Kripto para yatırım ürünlerinde toparlanma işareti: İsviçre ve XRP öne çıkıyor

Geçtiğimiz hafta kripto paralara dayalı borsada işlem gören ürünlerde, önceki haftanın kayıplarına kıyasla yön değişikliği dikkat çekti. Küresel çapta toplam 224 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Bir önceki hafta ise 414 milyon dolarlık çıkış yaşanmıştı. Bu rakamlar ilk bakışta toparlanma sinyali verse de, detaylar aslında bu hareketin çok sınırlı bir alana yayıldığına işaret ediyor.

Girişlerin büyük bölümü İsviçre kaynaklı

Haftalık toplam girişin yaklaşık 157 milyon dolarlık kısmını yalnızca İsviçre oluşturdu. Böylece küresel toplamın %70’i bu ülkeye ait oldu. Almanya ve ABD, sırasıyla 28 milyon dolar düzeyinde katkı sağladı. Kanada ise yalnızca 11 milyon dolarlık bir girişle daha düşük bir hacim ortaya koydu.

Bu bölgesel yoğunluk, kurumsal yatırım güveninin şu an için ağırlıklı olarak Avrupa’daki yatırımcılar üzerinde toplandığını gösteriyor. ABD piyasasındaki yatırımcıların ise henüz belirgin bir şekilde devreye girmediği izleniyor.

Öte yandan, ETP piyasasının genelinde “kurumlar agresif biçimde alım yapıyor” algısının tamamıyla desteklenmediği görülüyor. ABD’de listeli ETP’lerin özellikle zayıf performans sergilediği ifade ediliyor.

XRP ve Bitcoin’e talep; Ether ürünlerinden çıkışlar

Varlık bazında bakıldığında, XRP yatırım ürünleri yaklaşık 120 milyon dolarlık girişle dikkat çekti. Bu tutar, toplam haftalık girişlerin yarısından fazlasını oluştururken, Aralık 2025’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı. ABD’de işlem gören XRP ETF’lerinde ise neredeyse hiç hareket olmadığı gözlendi.

Verilere göre, ABD’de listelenen beş farklı XRP ETF’sinin toplam varlık büyüklüğü 940 milyon dolar seviyesinde olsa da, son iki hafta boyunca neredeyse sıfır hacimle işlem gördü. Haftalık 120 milyon dolarlık girişin büyük kısmı, Avrupa ve uluslararası piyasalardan kaynaklandı.

Bitcoin ETP’lerinde 107 milyon dolarlık net giriş oldu. Ancak ABD’de platformunda işlem gören Bitcoin ETF’leri sadece 22 milyon dolar çekti. Buna karşın, MicroStrategy bir haftada yaklaşık 330 milyon dolar harcayarak 4.871 Bitcoin satın aldı ve böylece, tüm ABD spot Bitcoin ETF’lerinin toplam girişinin 15 katı kadar tek başına yatırım yaptı. Strateji şirketi daha önce de benzer büyük alımlarla öne çıkmıştı.

Ether ürünlerinde ise düşüş sürdü. Son haftada bu varlıklar toplamda 53 milyon dolar çıkış gördü. Bu gelişme, yıl başından bu yana Ether ETP’lerinde 327 milyon dolara ulaşan çıkışların devam ettiğini gösteriyor. Ancak Bitmine Immersion Technologies, geçen hafta tek başına 71.252 ETH alarak Aralık 2025’ten bu yana en yüksek haftalık alımını gerçekleştirdi. Şirket şu an toplamda yaklaşık 4,8 milyon adet Ether tutuyor ve bu varlıkların piyasa değeri 10 milyar dolara yaklaşıyor.

James Butterfill, Ether ürünlerindeki zayıflığı, Ethereum ekosistemine doğrudan bağlı olan ve henüz belirsizliğini koruyan CLARITY Act adlı stablecoin yasasına bağladı.

ABD’de Bitcoin fiyatlarının ABD merkezli borsalarda sık sık indirimli işlem gördüğü belirtiliyor. Coinbase Borsa Fiyat Endeksi, Ekim 2025’teki rekor seviye sonrası sürekli negatif seyretti.

Sonuç olarak, mevcut rakamlar özellikle Avrupa’daki kurumsal yatırımcıların öne çıktığını, ancak ABD’de bu alandaki ilginin şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.