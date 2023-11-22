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Bitcoin Hakimiyeti Neden Yükseliyor? İşte Bu Metrikte Dikkat Edilmesi Gereken Etkenler

Alperen Turgan
Alperen Turgan

Bitcoin pazar hakimiyeti, Bitcoin’in kripto para piyasasında pazar gücünün önemli bir göstergesi olarak görülmeye devam ediyor. Şu sıralarda bu oran son yılların en yüksek seviyesi olan %51’in üzerinde yer alıyor. Ancak veriye daha yakından bakıldığında ve özellikle kripto para piyasasının daha geniş dinamikleri göz önüne alındığında “Bitcoin hakimiyeti” kavramının göründüğü kadar piyasa dinamiklerini yansıtmadığı anlaşılıyor.

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Bitcoin Hakimiyetini Neler Etkiliyor?Bitcoin Hakimiyetinde USDT Etkisi Dikkat Çekiyor

Bitcoin Hakimiyetini Neler Etkiliyor?

Bitcoin hakimiyeti terimi, Bitcoin’in tüm kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri içindeki payını ifade ediyor. Görünüşte Bitcoin’in piyasa gücünü yansıtıyor gibi görünse de bu veri büyük ölçüde Bitcoin ile ikinci en büyük kripto para birimi ve piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum arasında gerçekleşen alım satım faaliyetini yansıtıyor.

Bu dinamik, özellikle ETH/BTC paritesinde büyük değişimler meydana geldiğinde, Bitcoin’in piyasaya dair baskınlığını bozabilir. Bununla birlikte, ETH’nin “baskınlığı” ya da kripto piyasasındaki payı son birkaç yıldır %17 oranında sabit kalırken, BTC.D ve ETH/BTC paritesi arasındaki ters ilişki aşağıdaki grafikte açıkça görülüyor.

Bitcoin Hakimiyetinde USDT Etkisi Dikkat Çekiyor

Bitcoin hakimiyetinin yorumlanmasında karmaşıklığa neden olan bir diğer unsur da bugün yaklaşık %6,3’lük piyasa hakimiyetiyle ikinci en büyük “altcoin” olan Tether (USDT) gibi stablecoin’lerin rolü. USDT’nin piyasa değerindeki artış genellikle kripto para piyasasındaki hareketliliğin doğrudan bir sonucu değil daha çok kenarda bekletilen sermaye olarak adlandırılabilir. Bakıldığı zaman dolar cinsinde olan ve genellikle er ya da geç piyasaya girmeyi bekleyen fonların bu sayede bekletildiğini bilmekte fayda var.

Dolayısıyla USDT gibi stablecoin projelerinin artan piyasa değeri, kripto paralara yapılan bir yatırımı yansıtmaktan çok yatırımcıların kripto paralara yatırım yapmaya hazır olduklarını gösteriyor. Ayrıca; Bitcoin, ETH veya USDT dışındaki diğer her varlığın payı yalnızca %25 civarında ve 2022 yılında bu oran %35’e kadar yükselmişti.

2023 yılı boyunca Bitcoin hakimiyetinde ciddi volatilite görülmüştü. 2023 yılının başında Bitcoin hakimiyeti yeniden kazanılmış gibi görünse de bu durum toplam piyasa hareketinden çok ETH/BTC paritesinde yaşanan süreci yansıtıyordu.

Aynı şekilde, Ethereum fiyatını etkileyen Shapella yükseltmesinde görüldüğü gibi Bitcoin’in hakimiyetinin azaldığı süreçlerde, Bitcoin’in genel piyasa hakimiyetinde bir azalmadan çok Ethereum’un bu süreçlerde ivme kazanmıştı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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