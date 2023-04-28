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  •   Bir Zamanlar Herkesin Rakibi Oydu! Bu Altcoin Ne Zaman Eski Günlerine Dönecek?

Bir Zamanlar Herkesin Rakibi Oydu! Bu Altcoin Ne Zaman Eski Günlerine Dönecek?

Geçmişte yaptığı hamleler ve piyasaya getirdiği yeni solukla beraber tüm rakiplerinin önünde saygı gören bu altcoin eski günlerini arıyor.
00:10
28 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son birkaç işlem döneminde, Solana fiyatı yönünü kaybetmiş bir şekilde varlığını sürdürüyordu. Şu anda ise düşüş eğilimi gösteriyor olabilir. Günlük grafik SOL’un değerinin neredeyse %4’ünü kaybettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca, fiyattaki son düşüş nedeniyle kazançlarının çoğunu silerek %5 oranında düştü. Solana için teknik görünüm düşüş eğilimindedir. Alıcılar uzak durduğu için talep düşüyor.

SOL ayrıca yazım sırasında negatif birikim göstermişti. SOL şu anda düşüş yönünde ilerliyor olsa da, genel direnç seviyesini kırması halinde hala bir ralli potansiyeli taşıyor olabilir. SOL için devam eden konsolidasyon, mevcut desteğinin kaybedilmesine ve gelecekteki işlem seanslarında değerinin düşmesine neden olabilir.

Solana Fiyat Analizi: Bir Günlük Grafik

Yazının yazıldığı sırada Solana 22,40 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyordu. Genel direnç seviyesi 23,30 dolar olarak düşünülebilir ve bu da daha önce kripto para için bir satış bölgesi olarak hareket ettiği için çok önemli.

SOL bu direnç seviyesini aşmayı başarırsa, potansiyel olarak 26 dolara ulaşabilir. Bu, neredeyse %22’lik bir fiyat artışı ile sonuçlanması ihtimal dahilinde olabilir. Tersine, mevcut fiyat seviyesinden bir düşüş Solana’yı 20 dolara ve sonunda 18 dolara götürebilir.

Solana’nın son seanstaki işlem hacmi azaldı, bu da yazı yazıldığı sırada altcoin talebinde bir düşüş olduğunu gösteriyor. Direnç seviyesi olan 23,30 doların aşılmasının SOL için talebin yeniden canlanmasını gerektireceğini belirtmek önemli.

Solana Teknik Analizi

Geçtiğimiz hafta boyunca altcoin’e olan talep düşük kaldı ve özellikle 23 dolar seviyesinden düştükten sonra alıcıların güvenini kaybetmesine neden oldu. Yazının yazıldığı sırada Göreceli Güç Endeksi, 50 seviyesinin altında olduğu için satış gücünün alım gücünü aştığını gösteriyordu.

Ayrıca SOL, 20-SMA çizgisinin altına düşerek satıcıların piyasanın kontrolünü ele geçirdiğine işaret etti. Bununla birlikte, alıcıların hafif bir hamle yaparak Solana’nın 50-SMA çizgisinin üzerine çıkmasına izin vermesi halinde yükseliş piyasası için hala bir olasılık var. Bu hareket daha fazla alıcıyı çekebilir ve altcoin’e olan güveni canlandırabilir.

Bir günlük grafikte SOL, diğer teknik göstergelerle tutarlı satış sinyalleri gösterdi. Fiyat momentumunu yansıtan Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması, altcoin için satış sinyallerini gösteren kırmızı histogramlar oluşturdu. Bu da düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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