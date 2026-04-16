XRP’de 200 günlük EMA üzeri kapanış sonrası yeni yükseliş sinyali geldi

XRP, uzun bir süre yatay seyrin ardından önemli bir trend göstergesi olan 200 günlük hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini yeniden çekti. Analistler, özellikle de son aylarda fiyatın düşük oynaklık içinde sıkışık bir bantta hareket ettiğini ve piyasada kararsızlığın etkili olduğunu hatırlatırken, mevcut fiyat hareketinin olası bir yapı değişikliğine işaret ettiğini belirtiyor. Ripple’ın öne çıkan kripto parası XRP, bu kritik seviyeyi yukarı yönlü kırarak, piyasadaki satış baskısının azaldığı ve alıcıların giderek baskın hale geldiği izlenimini verdi.

XRP fiyatında psikolojik direncin aşılması

Son verilere göre, XRP önemli psikolojik bir eşik olarak görülen 1,40 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve an itibarıyla 1,41 dolardan işlem görüyor. Bu hareket, teknik olarak limitli gibi görünse de, uzun vadeli direnç noktalarının kalıcı biçimde aşılması genellikle piyasanın algısında değişime neden olabiliyor. CryptoAppsy verilerine göre, #XRP’de fiyatın kısa süreli dalgalanmalardan sonra 1,41 doların üstünde kalması, özellikle geçtiğimiz dönemde kenarda bekleyen alıcıların yeniden piyasaya ilgi göstermesine zemin hazırladı.

Uzmanlar, bu seviyenin üzerinde tutunmanın piyasada kısa vadede iyimserliği artırabileceğini, ancak kalıcı bir trend dönüşümü için bu çizginin korunmasının gerekliliğine dikkat çekiyor.

Trend değişiminin ilk işaretleri

Teknik analizde özellikle 200 günlük EMA gibi uzun vadeli göstergelerin üzerindeki hareketler, çoğu zaman birikim safhasından çıkış anlamına gelebiliyor. Yatırımcılar, fiyatın burada kalıcı olup olmayacağını izlerken, alış yönlü işlemlerin güç kazanmaya başlaması ve bu dirençten uzaklaşılması, olası bir yukarı yönlü trendin ilk sinyalleri olarak değerlendiriliyor.

Özellikle piyasada tedarikin sessizce toplandığı ve volatilitenin düşük seyrettiği birikim dönemlerinden sonra, güçlü bir direnç olan 200 EMA’nın kırılması uzun vadeli yatırımcılar için bir dönüm noktası olabiliyor. Ancak, benzer teknik göstergelerde, yeniden bu seviyenin altına inilmesi durumunda fiyatın eski yatay bandına dönmesi ve yeni bir ivme oluşmadan önce toparlanmanın uzaması beklenebiliyor.

Ripple’ın yönetiminden dikkat çeken değerlendirme

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, yakın tarihte yaptığı bir açıklamada, uygun piyasa koşullarında XRP’nin piyasa değeri açısından Ethereum’u geçip ikinci sıraya çıkabileceğini öne sürdü. Garlinghouse’un liderliğindeki Ripple, son yıllarda küresel finans altyapısında söz sahibi olmayı hedefleyen stratejileriyle öne çıkıyor. Şirket özellikle uluslararası para transferlerinde XRP’nin kullanım alanını genişletmek için birçok iş birliği ve proje geliştiriyor.

Garlinghouse, piyasa koşullarının elverişli olması durumunda XRP’nin büyük bir sıçrama yapabileceği ve piyasa değerinde önemli bir yükseliş yaşayabileceği inancını dile getirdi.

Her ne kadar CEO’nun bu açıklaması bazı analistler tarafından iyimser bulunsa da, genel görünümün kripto piyasasındaki daha geniş dalgalanmalara bağlı olduğu unutulmuyor. Diğer yandan, Ripple’ın kurumsal vizyonunun XRP için uzun vadeli beklentileri yukarı çektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, piyasa oyuncuları için kilit soru şu: Şu anki hareket sürdürülebilir bir yeni trendin başlangıcı mı, yoksa daha uzun süredir devam eden yatay konsolidasyonun bir parçası mı? Önümüzdeki birkaç gün içindeki fiyat hareketleri, XRP’nin 200 EMA üzerinde tutunup tutunamayacağını ve gerçekten yeni bir rallinin başlayıp başlamayacağını netleştirecek.