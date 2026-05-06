TON fiyatı 1.36 dolardan 2.27 dolara çıkarak son bir yıldaki en güçlü yükselişini gerçekleştirdi

Kripto para piyasasında son günlerin öne çıkan gelişmelerinden biri, TON’un kısa sürede yüzde 65’lik bir yükseliş yaşaması oldu. Bu hareketin ardında özellikle Telegram’ın projeye yönelik artan ilgisi ve yönetimsel adımları öne çıkıyor. Mayıs başında hızlanan alımlar, piyasada uzun süredir görülen zayıf fiyat eğilimini bir anda tersine çevirdi ve yatırımcı ilgisini yeniden TON üzerinde topladı.

Telegram ve Durov’un Etkisi

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, “Make TON Great Again” (MTONGA) adlı yeni bir teşebbüsü duyurdu ve platformun TON ekosistemine doğrudan katkısını artıracağını açıkladı. Durov’un 4 Mayıs’ta yaptığı duyuruda, TON ağındaki transfer ücretlerinin neredeyse sıfıra çekildiği belirtildi. Artık transfer başına tahmini 0.00039 TON yani yaklaşık 0.0005 dolar ödeniyor.

Durov ayrıca Telegram’ın, ağdaki en büyük doğrulayıcı ve ana itici güç olmayı planladığını belirtti. Bu gelişme, TON’un yönetim yapısında köklü bir değişikliğe işaret ediyor. Telegram, küresel çapta yüz milyonlarca kullanıcıya sahip bir mesajlaşma platformu olmasının yanı sıra, kripto para alanındaki projelere olan yaklaşımı ve teknoloji vizyonuyla da biliniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, TON’un resmi kanalları tarafından da tekrarlandı ve kripto para piyasalarında geniş yankı buldu.

Catchain 2.0 ve Ağda Hız Artışı

Teknik tarafta, 9 Nisan’da duyurulan Catchain 2.0 güncellemesi sayesinde blok süreleri yaklaşık 2,5 saniyeden 400 milisaniyeye kadar indirildi. Ayrıca işlem kesinleşme süresi de yaklaşık 10 saniyeden 1 saniyeye düşürüldü. Pavel Durov, bu iyileştirmeyi

Sistemdeki hızın on katına çıktığını belirterek, kullanıcı deneyiminde belirgin bir ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

Bu teknik gelişmeler, TON’un ölçeklenebilirliğini artırmayı ve ağ üzerinde daha hızlı işlem yapılmasını hedefliyor.

Piyasa Dinamikleri ve Yatırımcı İlgi

TON yükselişe geçmeden önce aylardır 1.35-1.55 dolar aralığında işlem görmekteydi ve genel eğilim aşağı yönlüydü. Ancak Mayıs ayı başlarında alımların artmasıyla token hızlı şekilde direnç seviyelerini geride bıraktı. Bu yükseliş, yaz başından beri görülmeyen fiyat seviyelerine ulaşılmasını sağladı.

Yatırımcılar, Multicoin Capital’in başka bir kripto para olan ZEC’e olan ilgisinden, TON ekosistemine yönelik yeni ürün beklentilerine ve Telegram’ın blok zinciri hamlelerine kadar birçok olumlu faktörü bu hareketi destekleyen unsurlar olarak değerlendiriyor.

Dolaşımdaki TON miktarının önemli bir bölümü pasif cüzdanlarda bulunuyor. Bazı piyasa katılımcıları, düşük likiditenin yükseliş dönemlerinde fiyat dalgalanmalarını artırabileceğini düşünüyor.

Telegram ile TON arasındaki ilişki de yeniden tartışma konusu oldu. 2020’de Telegram, düzenleyici baskılar nedeniyle projeden uzaklaşmıştı; son dönemde ise doğrudan ekosistemin merkezine geri dönüş sinyalleri veriyor.

Bazı kullanıcılar, Telegram’ın TON ile daha sıkı bir entegrasyonunun benimsenme hızını artıracağını savunurken, platformun ağırlığının merkeziyetçilik ve düzenleyici baskı gibi konularda endişeleri artırabileceğini belirtiyor.

Telegram zamanla rakip blok zincirlerle ilişkili mini uygulamalara kısıtlamalar getirdi ve TON’u ön plana çıkardı. Şu anda ise piyasa katılımcıları, TON’un mevcut seviyelerin üzerinde kalıp kalamayacağını yakından takip ediyor. Uzun vadede asıl merak edilen, TON’un bağımsızlığını koruyup koruyamayacağı ya da Telegram’ın finansal yapısına daha fazla entegre olup olmayacağı.