ZEC için 10 bin dolar beklentisi gündemde

Kripto para dünyasında önemli isimlerden Gemini kurucu ortağı Tyler Winklevoss, Zcash’in küresel offshore servetinden sadece yüzde 1’lik bir pay alması durumunda fiyatının 9.700 dolara çıkabileceği yönündeki tahminlere açık destek verdi. Winklevoss, yatırım şirketi Winklevoss Capital aracılığıyla, halka açık Cypherpunk Technologies şirketine 303.000’den fazla ZEC aktardıklarını duyurdu. Tyler ve kardeşi Cameron Winklevoss, kripto sektöründe özellikle Bitcoin ve gizlilik odaklı varlıkların savunucusu olarak biliniyor.

Model ve beklentiler

ZEC ile ilgili son günlerde artan bu iddialı tahminlerin çıkış noktası, Cypherpunk Technologies’in yatırım sorumlusu Will McEvoy’un yaptığı bir değerlendirme. McEvoy’un modeline göre, Zcash’in bugünkü piyasa değeri altın veya Bitcoin gibi varlıklarla karşılaştırıldığında oldukça küçük. Hesaplamalarında Zcash’in küresel offshore servetinin yüzde 1’ini ya da Bitcoin’in toplam piyasa değerinin yüzde 10’unu yakalaması durumunda fiyatın otomatik olarak 9.700 doların üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

Ancak şu anki veriler beklentilerden oldukça uzak bir tablo ortaya koyuyor. Son bir hafta içinde yüzde 70’lik ciddi bir yükseliş yaşanmasına rağmen ZEC, altı ay önce gördüğü 735 dolarlık zirveden halen yüzde 22 geride işlem görüyor. Mevcut fiyat ile 10 bin dolarlık öngörü arasındaki büyük makas, piyasanın iddialı tahminlere temkinli yaklaştığını gösteriyor.

Zcash’in küresel piyasalardan daha büyük bir pay alması hâlinde, ciddi fiyat sıçramaları yaşanabileceği öne sürülüyor. Ancak bugünkü seviyeler ve piyasa davranışları, analistlerin bu tahminleri şimdilik bir senaryo olarak gördüğüne işaret ediyor.

Cypherpunk Technologies’in stratejisi

Winklevoss Capital, geleneksel biyoteknoloji şirketi Leap Therapeutics’i yeniden yapılandırarak ve Cypherpunk Technologies’e dönüştürerek ABD borsasında doğrudan bir Zcash hazinesi kurdu. Bu yeni şirket yapılanmasında, 303.906 adet ZEC şirket bilançosuna geçti. ZEC alımlarında ortalama maliyet 332,83 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bu hamle sayesinde Cypherpunk Technologies’in elindeki Zcash miktarı, şirketi ABD’de yasal çerçevede önemli bir kripto varlık yönetim platformuna dönüştürdü. Toplanan ZEC’ler güncel fiyat seviyelerine göre yüzde 69 düzeyinde bir getiri sağladı.

Piyasadaki güncel görünüm

ZEC geçtiğimiz hafta boyunca gösterdiği etkileyici performansa rağmen, tarihsel zirvelerine henüz ulaşamadı. Özellikle 10.000 dolarlık öngörü ile mevcut fiyat arasında hâlâ çok ciddi bir uçurum bulunuyor. Zcash’in kısa vadede Bitcoin veya altının piyasa büyüklüğüyle yarışacak seviyelere gelmesi ise piyasa aktörleri tarafından şu an için uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıların dikkatleri ise, Cypherpunk Technologies’in bu büyüklükte bir Zcash pozisyonunu ne kadar süreyle tutacağı ve fiyat hedeflerine yaklaştıkça hangi stratejileri uygulayacağı yönündeki gelişmelere çevrilmiş durumda.