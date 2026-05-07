Bitcoin 81.000 doları gördü uzmanlar 88.880 kritik seviyesine işaret ediyor

Kripto para piyasasında spekülatif ve “çöp” olarak nitelendirilen projelerin piyasadan silinmesi ihtiyacına yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi. Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson ve Ethereum’un kurucularından Vitalik Buterin, geçmişte ICO dönemindeki coin’lerin çoğunun başarısız olacağını öngörmüştü. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse da benzer şekilde tüm kripto paraların yüzde 99’unun zamanla piyasadan kaybolacağını savunmuştu.

Piyasada Temizlik Talebi Güçleniyor

Ben Cowen gibi piyasa analistleri, 2021’den bu yana birçok zayıf projenin silindiğini, ancak Bitcoin’in gerçek anlamda kalıcı bir yükseliş başlatabilmesi için daha kapsamlı bir piyasa temizliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Cowen’a göre, binlerce spekülatif token geri çekilmeden sürdürülebilir bir boğa piyasasının başlaması kolay görünmüyor. Bu görüş, likiditenin bitcoin gibi daha güçlü varlıklara kaymasının ardından piyasadaki zayıf coin’lerin hızla eleneceği yönündeki beklentiyle de örtüşüyor.

GeckoTerminal verileri, piyasada toplamda 25 milyondan fazla token başlatıldığını ve yalnızca 2025 yılında, özellikle memecoin piyasasındaki aşırı şişkinliğin çökmesiyle 11,6 milyondan fazla tokenin başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Automated launchpad’lerin yaygınlaşması, piyasadaki zayıf projelerin sayısını artırdı; Altura DeFi’nin COO’su Matthew Pinnock 2025’te yeni çıkan coin’lerin yüzde 86’sının kısa sürede başarısız olduğunu belirtti.

Bitcoin Fiyatında Önemli Dirençler

Bitcoin, perşembe günü ocak ayı sonundan bu yana ilk kez 81.000 doların üzerine çıkarak yatırımcıların dikkatini çekti. Bu yükseliş, sektörün önemli isimlerinden Michael Saylor tarafından kripto kışının sona erdiği şeklinde değerlendirilse de, birçok analizci bu hareketin bir rahatlama rallisi olduğuna işaret ediyor. Piyasada 60.000 dolar altındaki likidite ve 200 günlük hareketli ortalama gibi teknik dirençler, kalıcı bir yükselişin henüz teyit edilmediğini düşündürüyor.

Bitcoin, yaklaşık 82.300 dolardaki 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalıcı bir kapanış yapamadığı sürece aşağı yönlü risklerin devam edebileceği öne sürülüyor. Cowen, fiyatın 88.880 dolar seviyesini net şekilde aşıp tutunamaması durumunda, kısa vadede 58.000-62.000 dolar bandına çekilme olasılığının arttığını dile getirdi.

Teknik analistler, “Dip seviyesinin teyit edilmesi için fiyatın 88.880’in üzerine çıkıp orada kalması gerekiyor; kısa süreli fitil hareketleri veya başarısız retestler yeterli olmaz. Bu durumda satış baskısının ilk katmanı ortadan kalkar,” saptamasında bulundu.

Bitcoin’in Pazar Hâkimiyetindeki Değişim

Bitcoin’in piyasadaki dominansı yükselmeye devam ediyor. 2013’te yüzde 99 düzeyinde olan bu oran, altcoin piyasasının büyümesiyle 2018’de yüzde 33’e kadar inmişti. Nisan sonunda yeniden yüzde 60’a ulaşan bitcoin hakimiyetinin, Ark Invest’e göre 2030’da yüzde 70’e çıkabileceği belirtiliyor. Cowen ise stabilcoin’ler hariç tutulduğunda bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 67’nin üzerinde olduğunu, sermayenin yüksek riskli tokenlerden çıkarak bitcoin’e yöneldiğini aktarıyor.

Son dönemde memecoin’lerin toplam piyasa değeri aralık 2024’te yaklaşık 150 milyar dolardan günümüzde 50 milyar doların altına indi; CoinShares’dan Luke Nolan piyasadaki token’ların yüzde 95’inin değersiz kaldığını belirtiyor.

Cowen, karşı rüzgarların devam ettiğini, jeopolitik gerilimler ve Fed’in faiz indirimi konusundaki temkinli tutumu nedeniyle 2026’da Bitcoin’in yeni bir tarihi zirveye ulaşmasını beklemediğini ifade etti. Usta yatırımcı Peter Brandt ise uzun bir dip sürecinin ardından 2029’da Bitcoin’in 250.000 dolara tırmanabileceğini öngörüyor. Michael Terpin ise Bitcoin’in önce 57.000 dolara gerilemesi gerektiğini, ancak bu şartlarla kalıcı bir yükselişin başlayabileceğini belirtti.

Cowen, “Bu döngüde 2021’den bu yana katılımcı sayısında sürekli bir azalma ve bitcoin dominansında yukarı yönlü bir eğilim izleniyor. Bu tablo, mevcut koşullarda yüksek riskli coin’lerden net şekilde kaçış olduğunu gösteriyor,” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, mevcut döngüde 126.000 doların üzerinden 60.000 dolara kadar gerileyerek, yüzde 50’nin üzerinde değer kaybı yaşadı. Bu hareket, geçmiş piyasa döngülerinde görülen geç aşama geri çekilmelerle tutarlı bir seyir izliyor.