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  •   Cardano (ADA) Geleceği: Tahmin Algoritmaları Fiyat Değişiklikleri Üzerine İddialı!

Cardano (ADA) Geleceği: Tahmin Algoritmaları Fiyat Değişiklikleri Üzerine İddialı!

Özet

  • - Uzmanlara göre, Cardano (ADA) hala büyüme potansiyeline sahip ve 1 Eylül 2023'e kadar 0,50 ABD dolarına ulaşabilir.
  • - Bir makine öğrenimi algoritması, ADA'nın gelecek ay için 0,51 dolara yükselebileceğini tahmin ediyor.
  • - Başka bir tahmin modeli ise 1 Eylül 2023'te fiyatın 0,275974 dolar olabileceği öne sürülüyor.
  • - Piyasa etkisi: Pozitif
18:50
4 Ağustos 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Cardano‘nun (ADA) son durgunlukta Bitcoin‘den (BTC) ve kripto para sektörünün geri kalanından bir hız almasına rağmen bir derin öğrenme algoritması iyileşmek için hala yeterli alana sahip olduğunu hatta belki de 1 Eylül 2023’e kadar 0,50 ABD dolarına ulaşacağını tahmin etti.

Cardano’da (ADA) Fiyat Tahmini!

NeuralProphet’in açık kaynaklı bir makine öğrenimi çerçevesine dayanan PyTorch tabanlı tahmin algoritmasının görülen en son verilere göre, ADA’nın önümüzdeki ay mevcut fiyatından %73,4 artışla 0,51 ABD dolarına ulaşacağını tahmin etti. 1 Ocak 31 ile Aralık 2023 arasındaki dönemi kapsayan model, gelecekteki fiyatların doğru bir göstergesi olmasa ve bu şekilde alınmaması gerekse de, tahminlerinin nispeten doğru olduğu tarihsel olarak kanıtlayabilir.

Aynı zamanda kripto para birimi analitiği ve tahmin platformu PricePredictions tarafından dağıtılan gelişmiş makine öğrenimi algoritmaları,1 Eylül 2023 tarihinde Cardano’nun fiyatını 0,275974 dolar olarak belirleyerek daha düşüş eğilimini gösterebilir. Elde edilen son verilere göre mevcut durumda, Cardano şu anda son 24 saatte %0,09 yükseliş, önceki yedi gün içinde %5,59 düşüş ve geçen aya göre %2,75 kazanç anlamına gelen 0,29429 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cardano’da Ağ Geliştirmeleri!

Bununla birlikte Cardano blok zinciri geliştirme ekibi, düğüm senkronizasyonunun verimliliğini artırmak için bir imza protokolü olan Mithril’in yakın zamanda piyasaya sürülmesi ve kurucusu Charles Hoskinson’ın ” hayalet zincir ” efsanesini çürütmesi de dahil olmak üzere ilerleme kaydetmeye devam etti. Son gelişmeler ADA’nın yükselişine katkıda bulunabilir.

Sonuç olarak Cardano’nun hala büyüme potansiyeline sahip olduğu ve 1 Eylül 2023’e kadar 0,50 ABD dolarına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Makine öğrenimi algoritmaları, ADA’nın gelecek ay için 0,51 ABD dolarına yükselmesini öngörüyor. Ancak başka bir tahmin modeli, 1 Eylül 2023’te fiyatın 0,275974 dolar olabileceğini öne sürüyor. Cardano ekibi, gelişmelere devam ederek projenin büyümesine katkıda bulunuyor.

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