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  •   Dijital Ruble Projesi Resmi Logosunu ve Komisyon Ücretlerini Açıkladı

Dijital Ruble Projesi Resmi Logosunu ve Komisyon Ücretlerini Açıkladı

Özet

  • - Rusya Merkez Bankası, dijital ruble için resmi logo açıkladı: uluslararası ruble sembolünü içeriyor.
  • - 2025'e kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak; 2025'te işletmeler arası işlemler 15 ruble, bireyler %0,3, sivil hizmetler %0,2 komisyon ücreti ödeyecek.
  • - Dijital ruble projesi 2023 Ağustos'unda test aşamasına geçti ancak kripto para birimleri mevzuatı hala düzenlenmemiş durumda.
  • - Piyasaya Etkisi: Pozitif
18:10
4 Ağustos 2023
Alperen Turgan Yazar: Alperen Turgan

Rusya Merkez Bankası (CBR) tarafından geliştirilen merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projesi resmi logosunu açıkladı. Merkez bankası ayrıca 2025 yılına kadar tüm hizmetlerin ücretsiz olacağı CBDC hizmetleri için 2025 yılı itibariyle yürürlüğe girecek olan komisyon ücreti oranlarını da yayınladı.

Logo Kamuoyunun Beğenisine Sunuldu

Rusya Merkez Bankası, 3 Ağustos’ta dijital para birimi olan dijital rublenin kurumsal logosunu kamuoyuna tanıttı. Bir daire içinde uluslararası bir ruble sembolü olan logo dört temel renk kombinasyonuna sahip: kırmızı ve beyaz ya da siyah ve beyaz.

Logoyla birlikte Rusya Merkez Bankası, CBDC tarafında yapılacak olan işlemler için komisyon ücretlerini de kamuoyuna sundu. 2024 sonuna kadar tüm hizmetler ücretsiz olacak, ancak 2025’ten itibaren işletmeler arası işlemlerin her biri 15 rubleye (0,16 cent’e) mal olacak, bireyler ise ticari hesaplara transfer yaparken toplam işlem tutarının %0,3’ünü ve sivil hizmetler için ödeme yaparken %0,2’sini ödeyecek.

Rusya’da Mevzuat Sorunları Var!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dijital ruble tasarısını 24 Temmuz’da imzaladı. CBDC’nin resmi olarak 1 Ağustos 2023’te on üç yerel banka ile bir test aşamasından başlayarak hayata geçmesi planlanıyordu.

Rusya Merkez Bankası dijital ruble altyapısının ana operatörü olacak. Para birimi bir ödeme ve transfer yöntemi olarak hizmet verecek. CBR Başkanı Elvira Nabiullina geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, nakit ve nakit olmayan ruble ile birlikte çalışacağı için vatandaşların CBDC’yi kullanmaya zorlanmayacağını açıklamıştı.

CBR başkan yardımcısı Olga Skorobogatova’ya göre, düzenleyici kurum Rusya’da dijital rublenin 2025 hatta 2027’den önce kitlesel olarak benimsenmesini beklemiyor.

Rus milletvekilleri kripto para birimi mevzuatının yürürlüğe girmesini ertelemeye devam ederken özel dijital para birimleri ülkede büyük ölçüde düzenlenmemiş durumda. Devlet Duması üyesi Anatoly Aksakov, Mayıs 2023’te kripto madenciliği, vergilendirme ve kriptonun uluslararası yerleşimi ile ilgili dört yasa tasarısını meclisten geçirme sözü vermişti.

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