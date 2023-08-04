2022’de Her Dediği Çıkan Kripto Yorumcusu: BNB Coin Aynı Şeyi Yaşayacak!

Özet

  • - CryptoCapo geçtiğimiz yılın ikinci yarısında büyük bir çöküş bekliyordu ve hedeflerinin çoğu gerçekleşti.
  • - Kripto yorumcusu bu yıl yaşanan yükselişin sahte olduğunu savunmaya devam ediyor.
  • - Analiste göre BNB de FTT Tokenin yolundan gidecek.
  • - Piyasaya etkisi: Negatif
17:30
4 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

2022 yılının özellikle ikinci yarısında yaptığı iddialı tahminler yatırımcıları fazlasıyla korkuttu. Ancak haklı çıktı. Geçtiğimiz yıl verdiği hedeflerin büyük ölçüde gerçekleşmesiyle kripto kahinine dönüşen Capo bu yıl alaya edilen isme dönüştü. Bu şaşırtıcı değil çünkü 2022 başında da benzer bir kaderi PlanB yaşamıştı.

Binance Coin (BNB) Uzman Yorumu

2022 Kasım ayından önce büyük çöküşü gören CryptoCapo çoğu altcoinde açığa satış pozisyonları biriktirdi. Bu yılın başlarında zarara uğrasa da düşüşten emin olduğunu söyleyen kripto yorumcusu pozisyonlarını güçlendirdi. Şimdi birçok altcoinde kara geçmiş durumda üstelik daha fazla kazanç elde edeceğini söylüyor. Eğer haklı çıkarsa bu durum kripto paralarda daha büyük bir düzelmeye neden olacak.

Son piyasa değerlendirmesinde Capo’nun gündeminde Binance Coin (BNB) vardı.

“Düzeltici model ve desteğe birçok kez dokunuldu, htf desteği (karanlık bölge) ile aynı. Sahte Stablecoinler ile fiyatı yukarı itmeye çalışıyorlar, ancak bunu daha uzun süre yapamayacaklarını ve sonunda patlayacağını biliyorlar. Açığa satış pozisyonlarıma daha fazla ekleme yaptım. Ortalama giriş seviyem 301 dolar”.

Mevcut fiyata göre Capo iddialı short pozisyonunda önemli kazanç elde etti.

Binance Batar Mı?

Uçuk bir iddia ve borsa rezervlerine bakıldığında bu zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ancak Capo son dönemde yaşananlara dikkat çekerek BNB’nin FTT ile benzer bir kader yaşayacağını savunuyor. Son ABD Adalet Bakanlığı haberleri de onun motivasyonunu artırdı.

“Bu bana Binance‘ın FTT satmaya başladığı zamanı hatırlattı. Bir iflasa neden olabileceklerini biliyorlardı ve bundan kaçınmak için bunu yavaşça yapacakları konusunda uyardılar. Hemen ardından FTX ve FTT ile ne olduğunu biliyorsunuz. Binance bunu gerçekten umursamadı. ABD Adalet Bakanlığının da kimse umurunda değil sadece uyardılar ve işlerini yapacaklar”.

Capo’ya göre 2023 yılındaki yükseliş BUSD ve TUSD destekliydi. Bunun daha büyük bir çöküşe neden olacağını savunan isim ABD’nin Binance için kötü planları olduğuna inanıyor.

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