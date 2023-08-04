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  •   Saatli Bomba Gibi! Uzmanlara Göre Altcoin Kralında Büyük Yükseliş İçin Son Düzlüğe Girildi!

Saatli Bomba Gibi! Uzmanlara Göre Altcoin Kralında Büyük Yükseliş İçin Son Düzlüğe Girildi!

Özet

  • - Analistler, devasa bir büyüme potansiyeli olduğuna inandıkları Ethereum'u (ETH) "saatli bomba" olarak nitelendiriyorlar.
  • - ETH/BTC paritesi ve Bitcoin'in gösterdiği zayıflığa dayanarak, yatırımcıların yatırımlarını BTC'den ETH'ye aktarma zamanının geldiğine inanılıyor.
  • - Piyasa analistlerinin genel görüşü, Ethereum'un büyük bir yükselişin eşiğinde olduğu yönünde.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
20:20
4 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto para piyasası, her bir varlığın kendi dinamiklerine sahip olduğu sürekli gelişen varlık sınıfı olarak ilgi görmeye devam ediyor. Analistler en büyük altcoin Ethereum‘u (ETH) “saatli bomba” olarak olarak nitelendirirken, Ethereum şu anda fiyata yansımayan büyük bir ilgi ile karşı karşıya olduğunu değerlendiriyorlar. Altcoin kralı için oldukça ilgi çekici olan bu ifade, Ethereum’un kısa vadede patlayıcı bir büyüme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.

Altcoin Kralı Ciddi Bir Büyümenin Eşiğinde Olabilir

Ethereum için kullanılan “saatli bomba” ifadesinin birincil odak noktası ETH/BTC paritesi ve yatırımcıların fonlarını Bitcoin‘den Ethereum’a kaydırmaları için en doğru zamanda olunduğuna inanılıyor. Bu düşünce, Ethereum bin 900 doların altına düşmüş olmasına rağmen Bitcoin’in kısa vadede zayıflık göstermesinden ve yaklaşan yükselişin sinyali olarak değerlendiriliyor.

En büyük altcoin şu anda 50 ve 200 EMA’lar (Üstel Hareketli Ortalamalar) arasında işlem görüyor ve bu onun konsolidasyon aşamasında olduğunu gösteriyor. Hem hacim hem de aşırı satın alma veya aşırı satım koşullarını değerlendirmek için kullanılan bir metrik olan RSI (Göreceli Güç Endeksi) ise düşüyor. Bu, potansiyel bir trend dönüşünün en erken işaretlerinden biri olabilir.

Ethereum’un Fiyatındaki İstikrar Güven Veriyor

Öte yandan “yüksek betalı oyun” terimi, piyasadaki çoğu varlığa göre daha yüksek volatilite gösteren yatırımları ifade eder. Bu varlıkların betası birden büyüktür, yani daha yüksek volatilite göstermeleri beklenir. Uzmanlar yüksek betalı yatırım araçlarından kaçınılmasını tavsiye ederken, Ethereum’un betasının şu anda -0,16’da olduğunu, bu nedenle düşük volatilitede istikrarlı bir yatırım aracı olarak hareket ettiğine dikkat çekiyorlar.

Yüksek betalı yatırım araçlarından kaçınma tavsiyesi, hızlı kazanç peşinde koşup yüksek risk almak yerine istikrarlı yatırımlardan oluşan güçlü bir çekirdek portföy oluşturmaya odaklanılması gerektiğini gösterir.

Piyasa analistleri arasındaki genel fikir birliği, ETH‘nin muhteşem bir yükselişin eşiğinde olabileceği yönünde. Bitcoin kısa süreli bir ralli yaşaması karşısında Ethereum’un büyüme potansiyeli daha yüksek görünüyor. Yatırımcılara öncelikli mesaj, doğru zamanı beklemek ve potansiyel fırtınaları atlatabilecek ve yaklaşan boğa piyasasından yararlanabilecek esnek, çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturmaya odaklanmaları.

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