Bitcoin üst Bollinger Bandı’nı test ederken yükseliş sinyalleri geliyor

Bitcoin, uzun bir sürenin ardından ilk kez Bollinger Bantları’nda yukarı yönlü bir kopuş denemesiyle gündeme geldi. Finansal piyasaların önde gelen volatilite göstergelerinden biri olan Bollinger Bantları, hem oynaklığı hem de fiyat momentumunu analiz etmek için yaygın şekilde kullanılıyor. Son haftalarda bantlar arasındaki mesafe tarihte görülmemiş şekilde daralmış, bu da piyasanın önümüzdeki dönemde sert bir fiyat hareketine sahne olacağı yönünde tahminlere yol açmıştı.

Piyasa karmaşık bir dirençle karşı karşıya

Çarşamba günü alınan TradingView verilerine göre, Bitcoin dolar karşısında günlük grafikte üst Bollinger Bandı’nın üzerinde üst üste ikinci kez kapanış yaptı. Bu hamle, ocak ayının ortasından bu yana ilk defa gerçekleşmiş oldu. Hatırlatmak gerekirse, Bollinger Bantları, fiyat hareketlerinin tipik sınırlarını çizerken, nadir görülen bu tür kapanışlar piyasada alışılmadık bir ivme veya trend değişikliğine de işaret ediyor olabilir.

Piyasa analisti SuperBro, fiyatın şu an çok sayıda olası reddedilme noktasının bulunduğu bir bölgede hareket ettiğine dikkat çekti. Kendi analizinde, fiyatın üst Bollinger Bandı ve trend çizgilerinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesine rağmen, uzun fitilin oluşturduğu logaritmik trend çizgisi seviyesinin henüz aşılmadığını belirtti.

“Fiyat, üst Bollinger Bandı üzerinde kapanış yaptı, trend çizgisini yukarı yönde geçti, ancak logaritmik trend çizgisinin hemen altında kaldı. Şu noktada, çoğu kalan tasfiye potansiyeli fiyatın altında, yani ağırlıklı olarak uzun pozisyonlar risk altında” şeklinde değerlendirme yapıldı.

SuperBro ayrıca, kısa pozisyonlar için piyasada geriye çok fazla tasfiye ihtimali kalmadığını, fiyat 85 bin dolara kadar ilerlese bile ciddi bir kısa pozisyon tasfiyesinin beklenmediğini söyledi. Buna karşılık, 74 bin dolara kadar potansiyel uzun pozisyon tasfiyelerinin ciddi boyutlarda olabileceği analizine yer verdi.

Yaratıcısından Bitcoin için “pozitif” sinyal

Bollinger Bantları göstergesini geliştiren John Bollinger, kendi yatırım fonunda Bitcoin için kullandıkları “özel” ticaret modellerinden birinin bu hafta pozitif sinyal verdiğini açıkladı. Bollinger, bu modele istinaden fonun portföyünü de Bitcoin yönünde pozisyonladıklarını paylaştı.

“Yatırım modelimiz Bitcoin’de pozitif sinyal verdi ve buna uygun şekilde pozisyon aldık. Son dönemin sıkışık fiyatlayışını fırsata çevirmeye çalışıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Piyasada yaşanan dalgalanmanın, Bollinger Bantları’nın son yıllardaki en dar döneminin ardından gelmesi, hem kısa hem uzun vadeli yatırımcılar için dikkat çekici bulundu. TradingView ve benzeri platformlarda analiz yapan pek çok yatırımcı, bu tür “dar bant” şartlarının ardından genellikle güçlü yönlü hareketlerin geldiğini hatırlatıyor.

MVRV oranında “aşırı ısınma” uyarısı

Çarşamba gününün bir diğer öne çıkan gelişmesi ise kısa vadeli yatırımcılara ait piyasa değeri/gerçekleşen değer oranının (MVRV), Bollinger Bantları türevi göstergede “aşırı ısınma” seviyesine yükselmesi oldu. Blokzincir analiz topluluğunda tanınan Frank Fetter hesabı, bu göstergenin yaklaşık 18 ay sonra ilk kez aşırıya yakın değerlere çıktığını açıkladı.

MVRV oranı, Bitcoin’in mevcut piyasa değeri ile son hareket anındaki fiyatının karşılaştırılmasını sağlıyor. Böylece yatırımcıların kârda mı yoksa zararda mı olduğunu anlamak mümkün hale geliyor. Söz konusu Bollinger Bantları türevinin aşırı yüksek değerleri, önceki yıllarda fiyat zirvelerinde veya sert düzeltmelerin öncesinde görülmüştü.

“MVRV’nin Bollinger Bantları türevi aşırı ısınma bölgesine girdi, ama bu durumun her zaman fiyatın geri çekileceği anlamına gelmediği unutulmamalı.” yorumu paylaşıldı.

Uzmanlar, MVRV göstergesindeki bu hareketin ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtse de, geçmişte her zaman bir düşüşü tetiklemediğine dikkat çekiyor. Piyasa katılımcıları, çeşitli indikatörlerin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak yön tayini için yeni onay sinyallerini izleyeceklerini ifade etti.