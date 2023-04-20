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Kripto Paralar Neden Düşüyor? İşte Bitcoin ve Ethereum’un Düşüş Nedeni!

Kripto para piyasalarında birkaç gündür yaşanan düşüşün sebebi ne? Bitcoin (BTC) ve Ethereum'da (ETH) gerilemelerin nedeni ne?
13:10
20 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz aylarda oldukça iyi performans gösterdi. Bitcoin’deki son artışlar, Perşembe sabahı erken saatlerde 30.000 dolar sınır bölgenin altına düştü.

BTC Düşüşü Nedeni!

Kripto para analistlerine göre yaşanan düşüş beklentilerin üzerinde olan en son İngiltere enflasyon rakamlarının açıklanmasına bağlanabilir. Ayrıca ABD Fed’in olası faiz artırımları ve ABD SEC’in kripto para şirketlerine yönelik artan baskısı, BTC fiyatları üzerinde baskı oluşturan bir diğer önemli faktör olarak görülüyor. Ayrıca en değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum yüzde 5’ten fazla düşüşle 1.956 dolara geriledi. Bunun dışında, Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Ripple (XRP) ve Litecoin (LTC) gibi diğer popüler altcoinler gün içinde birkaç kayıp yaşıyor. BTT, 24 saatlik yüzde 8’in üzerinde kazançla piyasanın en çok kazananı oldu.

Birleşik Krallık’ta enflasyon oranı Mart ayında %10’da beklenmedik bir şekilde yüksek kaldı ve artan gıda ve enerji faturaları nedeniyle hane halkı üzerinde daha fazla yüke neden oldu. Bu haber, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için borçlanma maliyetlerini artırmak zorunda kalabileceklerine işaret edebilir.

BTC’de Fiyata Etkili Veriler!

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Birleşik Krallık tüketici fiyatları enflasyonunun (TÜFE) Şubat ayındaki %10,4’ten Mart ayında %10,1’e düştüğünü bildirdi. Açıklanan oran, Reuters anketine katılan ekonomistlerin %9,8’lik tahmininden ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) Şubat ayında tahmin ettiği %9,2’den önemli ölçüde yüksek.

Bununla birlikte yatırımcılar ekonomik belirsizlik sırasında daha istikrarlı geleneksel yatırımlara yönelebileceğinden, enflasyondaki artış muhtemelen Bitcoin (BTC) talebinde bir düşüşe yol açabilir. Bazı yatırımcılar Bitcoin’i enflasyona karşı bir koruma aracı olarak değerlendirebilir, bu da talebin artmasına ve fiyatının yükselmesine neden olabilir.

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