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Ethereum iş kanıtı (PoW) mekanizmasından hisse kanıtı (PoW) mekanizmasına geçtiğinden beri, dijital varlığın artık bir menkul kıymet mi yoksa bir emtia mı olduğu konusunda süregelen bir tartışma var. Önemli isimler bu konudaki görüşlerini ve düzenleyici kurumların kripto para birimlerini gerçekte nasıl sınıflandırdıklarını paylaştılar. En son Cardano’nun kurucusu Charles Hoskison, düşüncelerini yakın tarihli bir Twitter gönderisinde paylaştı.

Düzenleyiciler Çok Gri

Kripto para birimleri söz konusu olduğunda düzenleyici kurumlarla devam eden bir sorun bulunuyor ve bu da kripto varlıkların düzenlenmesi konusunda net bir çerçeve olmaması. Bu durumda, token yaratıcılar ve ağ yöneticileri varlıklarının hangi çerçevede yer aldığından emin olamamakta.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, Perianne Boring ve Tera Goody Guillen’in ev sahipliğini yaptığı yakın tarihli bir Twitter Space’de bu şeffaflık eksikliğinden yakındı. Hoskinson, aslında kesin olarak bilmenin bir yolu olmadığını ve standartların ne olduğunu bilmek istediğini açıkladı.

Ethereum’un menkul kıymet olup olmadığı konusunda şu açıklamayı yaptı:

Bu tür varlıkları sınıflandırmak için yeterli çerçevelerin eksikliği hala devam etmekte. Evet, bir hisse kanıtı mekanizmasına geçiş bu faktörlendirmede önemli, ancak şimdilik herkes bu kadarını söyleyebilir.

Daha önce düzenleyici kurumlar tarafından alınan yaptırım pozisyonuna göre düzenlemeyi patlatan Hoskinson, Ethereum gibi kripto varlıkların uygun bir şekilde sınıflandırılması için yasa koyucuların bir tür rehber olması gerektiğini ifade etti.

Ethereum İçin Görüş Ne Yönde?

Bu soru, kripto dünyasında ve düzenleyici kurumlardaki yatırımcıların zihninde hala cevabını bulamamış olan bir soru olarak sıcaklığını koruyor. Görünüşe göre ne SEC ne de CFTC, Ethereum’un gerçekte nereye denk geldiği konusunda anlaşamıyor. SEC, kripto varlığı menkul kıymet olarak sınıflandırmak ve bu şekilde düzenlemek için konumlandırdı. Ancak, CFTC bununla aynı fikirde değil gibi görünüyor.

CFTC Başkanı Rostin Behnam, düzenleyici kurumun Bitcoin ve Ethereum’a emtia olarak baktığını söyledi. Ancak SEC Başkanı Gary Gensler, Bitcoin’in bir emtia olarak statüsünü kabul etmeye istekli olsa da, ETH’nin yanı sıra XRP’nin de bir emtia olarak sınıflandırılması fikrine o kadar sıcak bakmadı.

Bu iki düzenleyici kurum arasında neyin emtia olup neyin olmadığı konusunda görünürde bir çözüm olmadığından, yakın gelecekte herhangi bir resmi sınıflandırma sunulması olası değil gibi görünüyor. Gensler, CFTC’nin kripto piyasasını bir bütün olarak düzenlemek için daha iyi bir konumda olacağı fikrine de katılmadı.