Son Dakika: Trump Airdrop Yapacak, Token Dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara kucak açması 2024 sonunda büyük bir yükselişe neden olmuştu. 2025 boyunca grafiklerde pek etkisini görmesek de kriptonun benimsenmesi için Trump birçok adım attı. Şimdi de mevcut ABD Başkanının şirketi hissedarları için airdrop yapıyor. DJT hissedarları token alacak.

Trump Airdrop Yapacak

X (eski adıyla Twitter)’da sansüre uğramasının ardından Trump kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Truth Social isimli bu platform ve Truth+ ve FinTech markası TruthFi’nin işletmecisi olan şirket Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ve biraz önce büyük bir müjde açıkladılar.

Trump Media, Cryptocom işbirliğiyle hissedarlarına token dağıtacak. Tokenler Cryptocom borsasının ağı Cronos’da ihraç edilecek ve token sahipleri çeşitli ödüllere hak kazanacak. Holderlar için ödüller daha çok Trump Media ürünleriyle ilgili avantajlar, indirimler olacak. Yani Trump bir utility token çıkarıyor diyebiliriz.

Trump Media’nın CEO’su ve Başkanı Devin Nune şunları söyledi;

“Cryptocom’un blockchain teknolojisini kullanarak ve düzenlemelerin netliğini artırarak, bu türden ilk token dağıtımını gerçekleştirmek, Trump Media hissedarlarını ödüllendirmek ve adil ve şeffaf pazarları teşvik etmek için sabırsızlanıyoruz.”