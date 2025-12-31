Kripto Para

Son Dakika: Trump Airdrop Yapacak, Token Dağıtacak

Özet

  • Trump Media hissedarlara token dağıtacak.
  • DJT hissesine sahip yatırımcılar tokenleri elde tutarak Trump Media ürünlerinde ek avantajlar elde edecek.
  • Token dağıtımı Cronos ağında yapılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto paralara kucak açması 2024 sonunda büyük bir yükselişe neden olmuştu. 2025 boyunca grafiklerde pek etkisini görmesek de kriptonun benimsenmesi için Trump birçok adım attı. Şimdi de mevcut ABD Başkanının şirketi hissedarları için airdrop yapıyor. DJT hissedarları token alacak.

Trump Airdrop Yapacak

X (eski adıyla Twitter)’da sansüre uğramasının ardından Trump kendi sosyal medya platformunu kurmuştu. Truth Social isimli bu platform ve Truth+ ve FinTech markası TruthFi’nin işletmecisi olan şirket Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ve biraz önce büyük bir müjde açıkladılar.

Trump Media, Cryptocom işbirliğiyle hissedarlarına token dağıtacak. Tokenler Cryptocom borsasının ağı Cronos’da ihraç edilecek ve token sahipleri çeşitli ödüllere hak kazanacak. Holderlar için ödüller daha çok Trump Media ürünleriyle ilgili avantajlar, indirimler olacak. Yani Trump bir utility token çıkarıyor diyebiliriz.

Trump Media’nın CEO’su ve Başkanı Devin Nune şunları söyledi;

“Cryptocom’un blockchain teknolojisini kullanarak ve düzenlemelerin netliğini artırarak, bu türden ilk token dağıtımını gerçekleştirmek, Trump Media hissedarlarını ödüllendirmek ve adil ve şeffaf pazarları teşvik etmek için sabırsızlanıyoruz.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Sharpe oranı Kripto Paralarda zamanı geldi diyor

Henrik: 2026 Yılında Kripto Paralar Çökecek ve 3 Büyük Detay Var

2025 Yılının Yıldızı Olan Altcoinler ve 2026 Tahminleri

Kripto Paralar Yükselecek Mi?: 2 Büyük On-Chain Analisti Piyasanın Röntgenini Çekti

ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 31 Aralık 2025

TRUMP Coin Öldü mü? 94 Milyon Dolarlık Şok Çıkış

Kripto Paralarda “Aralık” Kabusu: Bitcoin’de 2018’den Beri Görülen En Kötü Ay

TAGGED: ,
Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 31 Aralık 2025
Bir Sonraki Yazı CHZ ve SEI Coin Almayı Düşünenler Bu 2 Grafiğe Baksın
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Coin (SHIB), Cardano (ADA) ve PEPE 2 Ocak Fiyat Hedefleri
Meme Token Teknik Analiz
Dogecoin (DOGE) Grafiğinde Kırılma, Fiyat Hedef Koşuyor, AVAX’a Ne Oluyor?
Avalanche (AVAX) DOGECOIN (DOGE)

Lost your password?