ABD Piyasaları ve Kripto Paralarda 31 Aralık 2025

Koca bir yılın sonuna geldik ve Bitcoin halen 88 bin dolarda oyalanamaya devam ediyor. Hacimler tatil nedeniyle zayıf kalırken altcoinler destek seviyelerinde oyalanıyor. Yarın 2026 yılına hızlı bir başlangıç yapacağız ve 15 Ocak tarihine kadar birçok önemli gelişme kripto paraları etkileyecek. Peki yılın son gününde piyasalar ne durumda?

ABD Piyasaları Son Durum

Yazı hazırlandığı sırada ABD işsizlik başvurusu verileri açıklandı. 220 bin beklentisine karşılık 219 bin açıklanan rakamlar 29 Kasım tarihinden bu yana en düşük seviyede. İşsizlik başvurularındaki gerileme istihdamda toparlanmaya işaret edebilir fakat tarım dışı istihdam ve diğer geniş kapsamlı raporlarla bunun desteklenmesi gerekiyor.

ABD piyasaları bugün 21:00’da erken kapanacak yarın da tatil olacak. Ukrayna ve Rusya arasındaki petrol rafinerisi saldırıları sürüyor ve Trump ilk başkanlık yılında barış getiremedi. İran ile gerilimin artabileceğine dair verdiği sinyallerse önümüzdeki yıl için kötü oldu.

Dolar endeksi Fed politikasına dair endişelerin ortasında en büyük yıllık düşüşlerinden birini yaşıyor ve saatler sonra bu kesinleşecek. Tatil nedeniyle trade faaliyetleri ABD piyasalarında da zayıfladı. Fed tutanakları kurum içindeki ayrışmaya işaret etse de yeni bir şey görmediğimizden kriptoda hareketliliğe neden olmadı.

Çin gelecek yıl tüketim ve yatırımı desteklemek için 51 milyar dolarlık kamu harcama planı açıkladı. ABD vadelileri zayıf biçimde düşüyor. Muhtemelen bugün de yatay bir seyir göreceğiz.

Kripto Paralar 31 Aralık

Yılı 90 bin doların altında kapatmaya istekli görünen Bitcoin dünkü denemeyi tamamlayamadan düşüş başlamıştı. 90 bin dolarda artan satışlar yatırımcıların en azından 2026 ilk çeyrek için umutsuz olduğunu gösteriyor. Sosyal medya vadeli işlemlerde tüm sermayesini eriten küçük ve orta ölçekli yatırımcıların “artık pes ediyorum” paylaşımlarıyla dolu.

Böylesi bir havayı en son FTX çöküşünde bu kadar uzun yaşamıştık. Özellikle altcoinler geçtiğimiz yılki diplerinin de altına indiği için bireysel yatırımcı iştahı oldukça zayıfladı. ABD yatırımcılarının talep durumunu gösteren Coinbase Premium halen ekside.

Tek iyi haber 30 Aralık BTC ETF akışının 17 Aralık’tan bugüne ilk defa pozitife dönmesi BlackRock, Ark ve Fidelity ETF’leri toplamda 345 milyon dolarlık net giriş gördü.