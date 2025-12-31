ALTCOIN

Ünlü Yatırımcıdan Kripto Para Piyasası İçin 2026 Kehaneti: Bitcoin’i Unutun, Bu 2 Altcoin’e Bakın

Özet

  • Haseeb Qureshi, Bitcoin'in fiyatında sert yükseliş olasılığı üzerinde dururken, piyasa payında düşüş bekliyor.
  • Qureshi, Ethereum ve Solana'yı geliştirici ilgisi sayesinde öne çıkan ağlar olarak gösterdi.
  • Ona göre Google ve Apple gibi bir büyük teknoloji şirketinin atacağı kripto para cüzdanı hamlesi 2026’da sektörde dengeyi değiştirebilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Dragonfly yatırım ortağı Haseeb Qureshi, kripto para piyasasına ilişkin 2026 perspektifinde çarpıcı bir ikili tablo çizdi. Qureshi’ye göre manşetlerde sert fiyat yükselişleri konuşulurken piyasanın derinliklerinde güç dengeleri sessizce değişecek. Bu çerçevede Bitcoin‘in fiyatının 2026 sonuna kadar 150.000 doların üzerine çıkması mümkün görülürken, en büyük kripto paranın piyasa içindeki payının aynı dönemde gerilemesi bekleniyor. Analiz kurumsal sermayenin davranış biçimlerinden geliştirici tercihlerine kadar uzanan geniş bir perspektif sunuyor.

İçindekiler
1 Bitcoin’in Fiyatı Yükselirken Piyasa Payı Neden Düşecek?
2 Ethereum, Solana ve Büyük Teknoloji Şirketlerinin Rolü

Bitcoin’in Fiyatı Yükselirken Piyasa Payı Neden Düşecek?

Qureshi’nin değerlendirmesi Bitcoin’in son dönemde yaşadığı fiyat sıkışmasına rağmen uzun vadeli görünümün tamamen bozulmadığı fikrine dayanıyor. Ekim ayında yaklaşık 126.000 dolar seviyesinde görülen zirvenin ardından 90.000 dolar eşiğinin altında kalan fiyat hareketleri güçlü bir dönüş ihtimalini ortadan kaldırmadı. Qureshi, fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğini ancak piyasa güveni yeniden tesis edildikçe sermayenin kademeli biçimde diğer büyük ağlara kayacağını öngörüyor.

Bu sermaye rotasyonu Bitcoin’in toplam piyasa değeri içindeki payını aşağı çekerken, piyasada olgunlaşma sinyali olarak okunuyor. Yatırımcıların yalnızca BTC’ye değil, farklı kullanım alanları sunan büyük altcoin‘lere de yönelmesi risk iştahının geri dönüşüne karşılık geliyor. Qureshi’ye göre bu yapı tek bir varlığa bağımlı olmayan daha dengeli bir piyasa mimarisinin habercisi.

Öte yanda  tüm analistler bu öngörüye katılmıyor. Bazı piyasa yorumcuları mevcut görünümü hala ayı piyasası olarak nitelendiriyor ve kısa vadeli yükselişlerin likidite çekme tuzağı olabileceği uyarısında bulunuyor. Bu görüşe göre Bitcoin fiyatı 64.000–70.000 dolar bandına kadar geri çekilebilir ve piyasada dip 2026’nın ilerleyen dönemlerinde oluşabilir.

Ethereum, Solana ve Büyük Teknoloji Şirketlerinin Rolü

Bitcoin dışına bakıldığında Qureshi, Ethereum ve Solana için daha iyimser bir tablo çizdi. Güçlü geliştirici faaliyetleri ve tarafsız altyapı konumları sayesinde her iki altcoin’in de 2026’da beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini öne sürdü. Açık ekosistem yapıları nitelikli yazılımcıların bu ağlarda yoğunlaşmasını destekleyen temel unsur olarak öne çıkarıldı.

Buna karşılık finansal hizmetler ve tüketici odaklı fintech kullanım senaryolarına sıkı biçimde bağlı yeni Blockchain projeleri için riskler bulunuyor. Qureshi, ödeme sistemleri, stablecoin‘ler ve gerçek dünya varlıkları gibi alanlara odaklanan bazı ağların Blockchain içi metriklerde hayal kırıklığı yaratabileceğini düşünüyor. Günlük aktif kullanıcı sayıları ve işlem hacimleri ilk ilginin kalıcı benimsemeye dönüşüp dönüşmediğini gösterecek temel göstergeler olacak.

Kurumsal cephede ise 2026 yılı önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Qureshi, Google, Apple veya Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinden en az birinin kripto para cüzdanı piyasaya sürebileceğini ya da mevcut bir ürünü satın alabileceğini öngörüyor. Böyle bir hamle kripto para cüzdanlarının niş bir araçtan ziyade dijital finansın standart bileşeni haline geldiğini gösterecek. Aynı zamanda Fortune 100 şirketlerinin Blockchain altyapılarını benimsemesinin hızlanabileceği değerlendiriliyor. Ancak kullanımın sınırlı sayıda güçlü ağ etrafında yoğunlaşması bekleniyor.

