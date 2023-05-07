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Yılın ilk iki ayında oldukça gündemdeydi ve ikinci çeyrek başladığında coşku azaldı. Fakat bu büyük ralliden önceki sessizlik olabilir. MATIC birçok kez bu tarz sessizlik ortamlarından büyük ortaklık duyurularıyla ayrışmayı bildi.

Polygon (MATIC)

Cryptolaxy’ye göre, Polygon’un TVL’i geçen hafta %2,86 oranında geriledi. Oysa L2 alanındaki Arbitrum ve zkSync Era gibi diğer rakipler yüksek büyümeye tanık oldu. Buna ek olarak, Polygon ağındaki benzersiz aktif cüzdanların sayısı büyük bir düşüş yaşadı. Dune Analytics’in verilerine göre, ağdaki aktif cüzdan sayısı Nisan ayının ilk 15 gününde 430.682’den 316.250’ye düştü.

Bunun bir nedeni Polygon ağındaki DEX hacmindeki düşüş olabilir. Dune Analytics’in verilerine göre, Polygon’daki genel DEX hacmi son üç ayda 218 milyon dolardan 45 milyon dolara düştü. Bu durum, Polygon’un DEX’lerine olan ilginin sürekli olarak azaldığını gösterdi. Çünkü ayı piyasalarındayız ve yatırımcılar şu anda farklı alanlardaki coşkudan faydalanmaya çalışıyor. Azalan sermaye belli kategorilerde dolaştığı için yılın başındaki kadar coşkulu bir Polygon göremiyoruz.

Polygon’un kurucusu Sandeep Nailwal, Stripe ve Polygon arasında yeni bir iş birliğine işaret etti. Stripe, işletmelere ödeme işleme yazılımı ve hizmetleri sağlayan popüler bir teknoloji şirketidir. Stripe, geçmişte küresel kripto ödemeleri konusunda Polygon ile iş birliği yapmıştı.

MATIC Coin Yorum

Fiyat yeniden 0,94 dolar desteğinden döndü ve 24 Nisan tarihinden bu yana MATIC 0,15 dolarlık bir aralıkta işlem görüyor. Kritik destek on-chain verilerdeki olumsuzluğa rağmen boğalar tarafından korundu. Meme tokenlere artan ilgi MATIC gibi altcoinlerin gölgede kalmasına neden oldu. Nitekim henüz yeni listelenen SUI dahil birçok altcoin bu hafta düşüş yaşadı.

MATIC Coin fiyatının 0,988 dolar üstü kapanışta 1 dolar bölgesini yeniden hedeflemesi muhtemel. Tekrar bu bölgenin geri kazanılması fiyat 1,068 dolar eşiğine itecek. Bu toparlanmanın ardından daha fazla yatırımcı fiyatın artık dip bölgesini teyit ettiğini düşünebilir. Kritik 1,18 dolar eşiğinin de aşılmasıyla tekrar 1,57 dolara yolculuk başlayacaktır. Ancak tüm bu süreçte Bitcoin fiyatı belirleyici olacak. Kral kripto para biriminin önceki aylarda yaptığı gibi istikrarlı bir yükseliş başlatması MATIC Coin alıcılarını da cesaretlendirebilir.