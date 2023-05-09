Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medya devi Facebook aniden 2021 sonunda Meta olarak yeniden markalaştı. Kripto para yatırımcıları için bu metaverse tokenlerinin değerlenmesi nedeniyle iyi bir gelişmeydi. Ancak gelecek için çok daha fazlasını ifade ediyordu. Şirket Metaverse odaklı dönüşümü için her çeyrekte milyarlarca dolar yakıyor.

Metaverse Geleceği

Şirketler pandemiyle birlikte uzaktan da çalışılabileceğine (çoğu iş için) ikna oldu. Bir sonraki aşamada artık gelişen teknolojinin de katkısıyla metaverse çağı başlayacak. Bu geleceğe inandığı için Meta 2021 sonundan bu yana milyarlarca doları adeta yakıyor. Metaverse birimi devasa yatırım ve harcamalar yaparken kazanç elde edememesine rağmen açık tutuluyor. Üstelik birçok birimde Google, Meta ve diğer teknoloji şirketleri binlerce elemanı işten çıkarırken Metaverse alanındaki çalışanlar dokunulmazlığını koruyor.

Yeni araştırma raporları metaverse’in dünya çapında sunduğu ekonomik fırsatları inceliyor. Metaverse henüz gelişiminin ilk aşamalarında olsa da küresel ekonomiye sağlayacağı faydalar 2035 yılına kadar yıllık 3,6 trilyon dolara katkıdan bahsediyor.

Metaverse henüz gelişiminin ilk aşamalarında olsa da eğitim, oyun, sağlık ve ticaret gibi alanlardaki potansiyelini şimdiden görmek mümkün. Metaverse alanındaki teknolojiler daha yaygın bir şekilde benimsendikçe, yeni pazarlar ve iş modelleri açmak, daha iyi çalışma yöntemleri oluşturmak ve eğitim ve gelişimi dönüştürmek gibi daha fazla ekonomik fırsat ortaya çıkacak.

Meta tarafından yayınlanan son “Metaverse ve Potansiyeli” konulu araştırma tam olarak bunları söylüyor.

Metaverse Araştırması

Deloitte tarafından hazırlanan raporun arkasında Meta var. Rapor ABD, Kanada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Sahra Altı Afrika, Türkiye ve Asya’da elde edilebilecek ekonomik fırsatları da inceliyor. Aşağıdaki görsel metaverse alanının 2035 yılına kadar GSYİH üzerindeki küresel etkisini gösteriyor.

Raporda belirtildiği üzere, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ekonomik dönüşüm ve dijitalleşme yolculuğunda ve bölgesel işletmeler ve hükümetler yeni dijital ve sürükleyici araçlar için artan bir iştah gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan (KSA) metaverse ekosistemlere aktif olarak yatırım yaparak öncü bir rol üstleniyor.

Meta son yayınladığı raporlar bu alandaki potansiyele dikkat çekerek adeta “milyarlarca doları” boşuna yakmıyoruz mesajını veriyor.