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Kripto Paralar İçin Örnek Olacağı Düşünülmüştü! Avrupa Birliği Düğmeye Basmıştı! Bakın Şimdi Ne Oldu?

Özet

  • Avrupa birliği 2020 yılında MiCA düzenlemesini getirmişti.
  • MiCA'nın etkileri 2023 yılında gözle görülür etkiler göstermeye başladı.
  • Stablecoin'ler için yeni bir dönem yolda.
19:55
9 Mayıs 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi, Avrupa Birliği (AB) genelinde kripto varlıklar için uyumlaştırılmış bir düzenleyici çerçeve oluşturmak amacıyla Eylül 2020’de Avrupa Komisyonu tarafından uygulamaya konuldu.

Düzenlemeler, kripto varlıkların ihracı ve ticareti, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının işleyişi ve yatırımcıların korunması dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamakta.

Net Düzenlemelerin Etkileri

Kuşkusuz düzenleyici netlik, yatırımcılar arasında güven aşılamada önemli bir belirleyici olarak görülebilir. Bir Twitter gönderisinden elde edilen bilgilere göre, AB’deki VC yatırımı 2022’nin ilk çeyreğinde yaklaşık %5,9 artarak 2023’ün 1. çeyreğinde %47,6’ya yükseldi. Bu önemli sıçrama, yeni MiCA tasarısının onaylanmasından bu yana VC yatırımlarının akışında yaklaşık bir yıl içinde yaklaşık 10 kat büyümeyi temsil ediyor.

MiCA şeklindeki net düzenlemelerle, 450 milyon tüketiciden oluşan bir pazara sahip olan AB, kripto projeleri için bir sonraki merkez olma yolunda açıkça ilerliyor. MiCA için 517 kadar Avrupalı milletvekilinin lehte oy kullandığını, 38’inin ise aleyhte oy kullanmaya karar verdiğini hatırlıyoruz; bu da kapsamlı düzenlemeye verilen desteğin yüksek olduğunun bir işareti olarak görülebilir.

MiCA tasarısının sunulmasından önce, Avrupa’daki kripto varlıkları için net düzenleyici kuralların eksikliği vardı. Bu durum, yatırımcıların kripto varlıklarına yatırım yaparken bekleyebilecekleri koruma düzeyi konusunda belirsiz oldukları bir durumla sonuçlandı.

Ancak MiCA tasarısı, kripto varlıklarının ihracı ve ticareti için net kurallar ve standartlar belirleyen uyumlaştırılmış bir düzenleyici çerçeve sağlayarak bu sorunu ele aldı.

MiCA Kripto Sektörünü Şekillendirecek

Düzenlemeler kapsamında, borsalar, cüzdan sağlayıcıları ve diğer hizmet sağlayıcıları gibi tüm kripto varlık hizmetleri sağlayıcılarının AB’de faaliyet gösterebilmek için ulusal düzenleyicilerinden bir lisans almaları gerekecek.

Aynı şekilde, MiCA düzenlemeleri de kripto varlık sağlayıcıları için bir dizi yeni gereklilik getirmekte. Kripto para sağlayıcıları, dayanak varlıklar ve varlığa yatırımla ilgili riskler hakkında bilgiler de dahil olmak üzere yatırımcılara ayrıntılı açıklamalar sunmaları gerekecek.

MiCA yönetmeliğinin bir diğer önemli yönü de stablecoin’ler için bir çerçeve getirmesi. Bu nedenle, MiCA düzenlemeleri, diğer kripto varlık türlerinden daha hafif bir düzenleyici rejime tabi olan varlık referanslı tokenler adı verilen yeni bir stablecoin kategorisi oluşturmakta.

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