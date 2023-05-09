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ABD’li düzenleyiciler bir süredir kripto para şirketlerine ve bu alandaki ihlallere odaklanıyor. Yoğun mesai harcıyorlar. Kripto para piyasalarını henüz düzenleyememiş olmaları onların en büyük kusuru ancak bir de düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan suçlarla mücadele konusu var. İnsider trading bunlardan biridir.

Coinbase Davası Ceza

Eski Coinbase yöneticisi insider trading suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Ishan Wahi Temmuz 2022’de tutuklandı ve kardeşine Coinbase’de yaklaşan kripto para listelemeleriyle ilgili bilgi sızdırıyordu. ABD merkezli kripto borsasında eski bir ürün müdürü olan Ishan Wahi, yeni altcoin listelemeleriyle gelecek spekülatif yükselişlerden yararlanarak kardeşi üzerinden kazanç elde etti.

Yetkililer, Haziran 2021’den Nisan 2022’ye kadar bu kişilerin Wahi’nin bilgileri üzerinden 1 milyon doların üzerinde kazanç elde ettiklerini bildirdi. Bu dava, Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından açılan kripto ile ilgili ikinci insider trading davasıdır. Önceki dava yine zamanda sonuçlandı ve eski OpenSea yöneticisini suçluyordu.

Kripto Para Davaları

İnsider trading suçu özellikle kripto paralarda yaygındır. Bunu daha da ileri götürüp meşrulaştırmaya çalışanlar bile var. Örneğin hızlı haber akışını veya kripto şirketlerinden gelen önemli duyuruları yayınlanmadan önce ücretli aboneleriyle paylaşan yapılar oluşmaya başladı. Ve bu güce ulaşmak için çabalayanlar var.

Fakat her insider trading kazancı aslında masum yatırımcıların cebinden çıkıyor. Önemli gelişmelerden önceden haberdar olarak doğru pozisyon alabilen suçlular bunu öngörüleriyle yapmıyor.

İlgili kripto para şirketindeki konumlarından gelen avantajları

Basın bültenlerini önceden görme imkanı (genelde ana akım haber platfomları)

Borsa çalışanları

Yukarıdaki gruplar pozisyonları itibariyle fiyatlara etki edebilecek önemli gelişmelerden önceden haberdar olabiliyor. Coinbase ve OpenSea yöneticilerine verilen caydırıcı cezaların kripto alanındaki bu “suç işleme özgürlüğünü” de kısıtlamasını umalım.

Eski OpenSea yöneticisi Chastain henüz hüküm giymedi ancak azami 40 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Wahi’nin kardeşi Nikhil Wahi, geçtiğimiz Eylül ayında telekulak dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulundu ve Ocak ayında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ishan Wahi, başlangıçta suçsuz olduğunu söyleyip davayla mücadele etmeye çalıştıktan sonra, Şubat ayında suçunu kabul etti.