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  •   Kripto Yöneticisi Hüküm Giydi! 2 Yıl Önce Yaptıklarına İnanamayacaksınız!

Kripto Yöneticisi Hüküm Giydi! 2 Yıl Önce Yaptıklarına İnanamayacaksınız!

2021 yılına damga vuran olay karara bağlandı. Diğer kötü aktörlere emsal olacak.
01:08
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Eğer kripto paralarla 2 yıl içinde tanıştıysanız onun hakkında fikir sahibi olmamanız normal. Fakat o günlerde fazlasıyla gündem olmuştu. 2021 yılında NFT’ler büyük bir hype yakaladı ve OpenSea en büyük NFT pazar yeriydi. Bugünlerde Blur ile yarışıyorlar ve hacimler önemli ölçüde düştü.

OpenSea Davası

Eski OpenSea yöneticisi Nathaniel Chastain 2 yıl önce yetkilerini kullanarak haksız kazanç elde etmiş ve kendisine dava açılmıştı. Unutanlar için kısaca hatırlatalım. OpenSea platformu anasayfada yer alan NFT’lerin daha hızlı satıldığı bir sisteme sahipti. Eski yönetici burada yer alacak koleksiyon parçalarını seçme yetkisine sahipti. Bu yetkisini sayesinde önce koleksiyonları cazip fiyatlardan satın alıyor ardından ana sayfaya düşürerek daha yüksek fiyattan insanlara satıyordu.

Savcı Thomas Burnett son duruşmada onun elindeki yetkileri kazanç için kullandığını söyledi. Geçtiğimiz Haziran ayında açıklanan Chastain’e yönelik suçlamalar, geçen yıl Manhattan’daki ABD Savcılığı tarafından başlatılan dijital varlıklarla ilgili bir dizi yüksek profilli davanın ilkiydi. Chastain dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından mahkum edildi.

Kripto İçin Emsal Dava

Chastain suçsuz olduğunu savunmuştu ve Avukatı Daniel Filor son savunmasında jüri üyelerine “Nate’i var olmayan bir standarda tabi tutamazsınız” dedi. Hatta “Kimse Nate’e bu bilgileri kullanamayacağını ya da paylaşamayacağını söylemedi” diyerek bunu bir ileri götürdü. Savcı Allison Nichols, Chastain’in yasadışı işlemler yapmak için anonim OpenSea hesapları kullandığını ve bunun da yaptığının yanlış olduğunu bildiğini gösterdiğini söyledi.

Son dava 50.000 dolardan fazla kazanç elde eden Chastain için acı biçimde sonuçlandı. Kripto para yatırımcıları geçmişte birçok kez borsa, pazar yeri yetkililerinin eldeki yetkilerini kullanarak menfaat elde ettiği endişesiyle isyan ediyordu. Artık kötü niyetli aktörlerin önünde caydırıcı bir örnek var.

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