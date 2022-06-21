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Çin Hükümetinden Kripto Paralara Yeni Hamle!

Çin kripto para birimlerini engelleme amacıyla uyguladığı birçok yaptırımların ardından geçtiğimiz günlerde yine gündem olacak bir karar aldı.
13:00
21 Haziran 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalardaki belirsizlik devam ederken Çin’deki bir mahkeme kripto para dünyasında çok konuşulacak bir karara imza attı. Kripto para birimi ile yapılan satış iptal edilerek Pekin’in ülkedeki dijital varlıklar işlemlerinde devam eden baskısını vurguladığı söyleniyor.

Olayın Detayları

Mayıs 2019 tarihinde Şanghay merkezli otomobil şirketi ile bir alıcı arasında yapılan anlaşma sonucunda aracın satış bedelinin kripto para birimiyle yapıldığı ifade ediliyor. Ödemenin ardından teslim edilmeyen otomobilin, alıcının hukuki yollara başvurmasına sebep olduğu öne sürüldü.

Çin’in ticaret ve finans merkezindeki Fengxian Bölge Halk Mahkemesi, Şanghay’da görülen davada kripto para birimi ile gerçekleşen satışın, yasaların ve idari düzenlemelerin zorunlu hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle “geçersiz” olduğunu söyledi. Alınan karar ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kripto para birimleri, ulusal itibari para birimleriyle aynı yasal statüye sahip değildir ve piyasada para birimi gibi dolaşıma girmemelidir. Ayrıca dijital para birimlerinin ihraç ve finansman faaliyetleri durduruldu, bu nedenle kuruluş ve şahıs tasfiye gibi ilgili düzenlemeleri acilen yapılmalıdır.”

Dijital Varlıklara Engel

Geçtiğimiz yıllarda Sichuan gibi yerel yönetimler tarafından yaygın olarak teşvik edilen Bitcoin madenciliği faaliyetlerinin, Çin Devlet Konseyi tarafından 2021 tarihinde uygulanan baskılar gerekçe gösterilerek yasaklandığı belirtiliyor. Uzmanlara göre ülkede uygulanan Bitcoin madenciliği yasaklarına ek olarak Çin hükümetinin bu şekilde bir karar alması kripto para birimlerinin kullanımının tamamen önüne geçilmesinin amaçlandığı ileri sürülüyor.

Öte yandan önde gelen bir analiz firması tarafından derlenen verilere göre, 2014 yılından 2020 yılına kadar kripto para birimleriyle ilgili açılan hukuk davalarının yalnızca yüzde 10’u geçersiz olarak değerlendirildi. 2020 yılında Pekin’deki Haidian Bölge Mahkemesi tarafından görülen ve krediyi geri ödemek için Ethereum (ETH)  kullanıldığı özel bir kredi anlaşmazlığında mahkeme, kripto para birimlerinin “sanal mallar” olduğu ve bir “işlem” olarak görülebileceği için işlemin korunması gerektiğine karar verdiği bildiriliyor.

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