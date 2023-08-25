Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) ile ilgili paylaşımları aşina olduğumuz bir durum ve tipik olarak Musk’ın açıklamaları köpek temalı kripto paraların gidişatını etkiliyor. Ancak bu etki DOGE ile sınırlı kalmıyor; Shiba Inu (SHIB) ve Floki gibi benzer token’lara da uzanıyor. DOGE hakkındaki son gönderisi bu token’ların değerinde kayda değer bir değişim başlatabilir mi?

Musk ve Dogecoin Hakkında

Yakın zamanda yapılan bir sosyal medya güncellemesinde, X’in eski Twitter yöneticisi Elon Musk, başka bir kullanıcının gönderisine yanıt olarak X’in DOGE dostu bir yer olduğundan bahsetti. Musk’ın DOGE ile ilgili iletişim geçmişi göz önüne alındığında, bunun DOGE kripto para birimine örtülü bir atıf mı yoksa sıradan bir açıklama mı olduğunu tespit etmek zor.

Musk’ın DOGE üzerindeki hatırı sayılır etkisi, token fiyatını aşırı kontrol ve manipüle ettiğini iddia eden bazı DOGE sahiplerinin yasal işlem başlatmasına neden oldu. Buna ek olarak, Shiba Inu ve Floki gibi benzer köpek temalı token’lar genellikle DOGE’nin piyasa hareketlerinin etkisini yaşamaktadır. Bu sefer durum böyle miydi?

DogeCoin, Shiba Inu ve Floki Analiz

Dogecoin, Shiba Inu ve Floki’nin 23 Ağustos tarihli günlük zaman dilimi grafikleri incelendiğinde, işlemlerin kapanışında ortak bir değer kazanma eğilimi ortaya çıkmıştır. Ancak, çoğu kripto para biriminin günü kazançla kapattığı göz önüne alındığında, bunu yalnızca “Musk etkisine” bağlamak mantıksız görünüyor.

Özellikle Dogecoin gün sonunda %1,6’nın üzerinde artış gösterdi. Bununla birlikte, mevcut senaryo yaklaşık %1’lik bir düşüşe işaret ediyor ve token değeri 0,06$ civarında seyrediyor. Özellikle, Göreceli Güç Endeksi (RSI) 50 nötr eşiğinin önemli ölçüde altına düşerek 40’ın altında kaldı.

SHIB’e dönecek olursak, aynı gün daha önemli bir artış göstererek değerinde %4’ün üzerinde bir büyüme kaydetti. Ancak bu yazı itibariyle yaklaşık %1’lik bir düşüş yaşamıştı. DOGE’nin aksine, SHIB’nin RSI’ı da nötr çizginin altında konumlandı ve bu da hakim düşüş trendini gösteriyor. FLOKI de 23 Ağustos’ta %2’yi aşan bir artış yaşamış olsa da mevcut durumu zararı yansıtmaktadır. Ayrıca RSI değeri de 35’in altında kalarak güçlü bir düşüş eğiliminin altını çizdi.

DOGE, SHIB ve FLOKI Hacimleri

Benzer şekilde, Dogecoin, Shiba Inu ve Floki’nin işlem hacmi incelendiğinde, faaliyette kayda değer bir artış olmadığı ortaya çıktı. Santiment’te bulunan hacim verilerine göre, bu token’lar 23 Ağustos’ta tutarlı hacim modelleri sergilemişti.

Bu yazı itibariyle, işlem hacimleri DOGE, SHIB ve FLOKI için sırasıyla yaklaşık olarak toplamda 233 milyon dolar, 169 milyon dolar ve 9 milyon dolar olarak düşen piyasada kendisine yer buluyordu.