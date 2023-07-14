Yakın zamanda piyasalara katılan analitik platformu Arkham tarafından sağlanan verilere göre, son birkaç saat içinde yaklaşık beş milyar Shiba Inu hareket halindeydi.

SHIB’de Hareketlilik!

Son 24 saat içerisinde Shiba Inu’nun fiyatı %6,59 oranında artış kaydederken popüler meme token’daki hareketliliğin sebebi ne? SHIB fiyatı, mahkemenin SEC’e karşı açtığı davada kısmen Ripple Labs lehine bir karara varması ve XRP token’ın menkul kıymet olmadığını belirtmesinin ardından fırladı.

Coinbase borsasından anonim bir cüzdana toplam 261 milyon SHIB aktarıldı. Binance ile bağlantılı bir adresten yaklaşık 70 milyon Shiba Inu çekildi. Arkham’a göre, 155 milyon SHIB miktarı anonim bir cüzdandan diğerine gönderildi.

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsası BtcTurk’ten de bilinmeyen bir cüzdana toplam 146 milyon meme coin taşındı. Ayrıca birkaç işlemin her biri birkaç milyar SHIB taşıyordu: 1.405 milyar SHIB, Uniswap DEX‘ten anonim bir cüzdana taşındı; 1,44 milyar SHIB, Meksika ve Latin Amerika’daki en büyük kripto borsası Bitso tarafından taşındı; ve 1.064 milyar Shiba Inu, KuCoin’e yatırıldı.

SHIB Geliştirmeleri!

Shytoshi Kusama olarak bilinen Shiba Inu’nun takma adlı lider geliştiricisi, bir güncellemenin ardından SHIB topluluğuna yeni bir Shiba Inu web sitesi sunmak için bir tweet attı. Web sitesi Shiba Inu’nun SHIB Metaverse, Shibcals, Shiba Eternity, ShibaSwap DEX ve diğerleri gibi büyük projeleriyle yeniden markalandı. Geçtiğimiz haftalarda bir blog yazısında vaat edilen SHIB Worldpaper da herkesin okuması için siteye eklendi.

Bunun dışında Shytoshi, Shibarium’u geliştirmek veya Shibarium ile özel bir form aracılığıyla işbirliği yapmak isteyen projelerin alımının kapatıldığını duyurdu. Puppynet olarak adlandırılan Shibarium beta, bu yıl 11 Mart’ta başlatıldı ve kısa bir süre sonra Kusama, binlerce projenin bu form aracılığıyla teklif verdiğini duyurdu.