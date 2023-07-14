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  •   Dikkat! Analistten Bu Altcoine Korkutan Uyarı: “Artık Oyun Bitti!”

Dikkat! Analistten Bu Altcoine Korkutan Uyarı: “Artık Oyun Bitti!”

Özet

  • Analist, Bitcoin Cash'de yükselişin devamını bekliyor.
  • Litecoin açıklamalarında bir düşüşe işaret etti.
  • Uzman isim Solana için 10 dolar seviyesinin alım fırsatı olduğunu belirtti.
  • Piyasa etkisi: Nötr
20:00
14 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Popüler bir kripto para analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) rakibi Solana (SOL) ve başka bir hareketli altcoin hakkındaki görünümünü güncellerken Litecoin’e (LTC) yönelik uyarılarda bulundu.

BCH İstisnası!

DonAlt takma adıyla bilinen analist YouTube üzerinden abonelerine altcoinlerin yakın vadede muhtemelen düşük performans göstereceğini ileri sürdü. Ancak son günlerdeki yüksek performansı ile yatırımcıların ilgisini toplamayı başaran altcoin Bitcoin Cash (BCH) gibi bazı istisnalar olacağını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Oldukça emin olduğum tek şey, altcoinlerin bir bütün olarak düşük performans göstermeye devam edeceğini göreceğimiz. Ancak Bitcoin Cash’in son birkaç gündür iyi durumda olduğu gibi aykırı değerler olacağı da açık.

Bitcoin Cash 20 Haziran tarihinde yaklaşık 105 dolardan fırladı ve yazı kaleme alındığında %162 oranından fazla bir artışla 276 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BCH tahmininin ardından önde gelen bir diğer altcoin Litecoin’i ele alan kıdemli analist DonAlt, ödeme ağının bir piyasa düzeltmesine doğru gidebileceği konusunda yatırımcıları uyardı. DonAlt açıklamalarında Litecoin hakkında şunları söyledi:

Bitcoin Cash oyununun yapılıp yapılmadığından pek emin değilim, ancak Litecoin oyununun bittiğinden oldukça eminim.

Litecoin’e Dikkat!

Bununla birlikte analist DonAlt’ın yatırımcılarla paylaştığı grafiklere göre, Litecoin fiyatı 95 dolar seviyesini yeniden test ediyordu. Litecoin, o zamandan beri son 24 saatte %7,2 oranında bir artışla 103 dolar seviyesini geri aldı.

Son olarak DonAlt, Ethereum rakibi Solana’nın aniden 10 dolara düşmesi durumunda bunun yatırımcılar adına iyi bir alım olacağını ileri sürdü. Uzman Solana açıklamalarında konu hakkında şunları vurguladı:

Solana şu anda bir mumda 10 dolara giderse alım yapar mıyım? Evet. Genelde 10 dolardan hoşlanıyorum.

Yazı kaleme alındığında Solana, son 24 saat içinde %33,5 oranından fazla bir artışla 29,16 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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