Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres, kamuoyuna açıkladığı iki mektup ile Prometheum isimli bir dijital varlık platformuna lisans vermesi ve kripto para düzenlemelerindeki mevcut yaklaşımı nedeniyle SEC için iki ayrı soruşturma başlatılmasını talep etti. SEC’nin mevcut yaklaşımını eleştiren Torres, doğru kurallar koymak veya rehberlik etmek yerine yaptırımlarla iletişim kurmayı tercih ettiğini ancak dijital varlıkları düzenlemenin yolunun bu olmadığını belirtti.

SEC İçin Soruşturma Talebi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) Binance ve Coinbase‘e ardı ardına açtığı davalar başta olmak üzere son dönemlerde yaşanan birçok gelişme, mali düzenleyiciler ile kripto şirketleri arasındaki gerilimin artmasına neden oldu. SEC, bu süreçte yoğun bir eleştiri toplarken dün Ripple davasında tarihi bir karar verildi. ABD’li yargıcın Ripple şirketinin XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesiyle birlikte de SEC, kamuoyu gözünde önemli bir darbe aldı.

Öte yandan SEC’ye yöneltilen eleştiriler yalnızca kripto şirketlerinin yetkilileri ile de sınırlı değil. Son dönemlerde bazı kongre üyeleri de SEC’nin mevcut tutumunu eleştirerek mali düzenleyicinin kripto düzenlemelerinde rehberlik etmek yerine yaptırım yolunu tercih ettiğini belirtti. ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres de Perşembe günü kamuoyuna açıkladığı mektup ile birlikte SEC için iki ayrı soruşturma talep ettiğini duyurdu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesinden SEC Eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Üyesi Ritchie Torres, kamuoyuna açıkladığı iki mektup ile Prometheum isminde bir dijital varlık platformuna lisans vermesi ve kripto para düzenlemelerindeki mevcut yaklaşımı nedeniyle SEC için iki ayrı soruşturma başlatılmasını talep etti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) mevcut yaklaşımını eleştiren Torres, doğru kurallar koymak veya rehberlik etmek yerine yaptırımlarla iletişim kurmayı tercih ettiğini ancak bunun dijital varlıkları düzenlemenin bir yolu olmadığını belirtti.

Torres, bir mektubunu SEC Genel Müfettişi Deborah Jeffrey’e, diğerini ise Hükümet Hesap Verebilirlik Ofisi Genel Müfettişi Gene Dodaro’ya gönderdi. Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ritchie Torres, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımında şu sözlere yer verdi: