Avustralyalı kripto borsası Independent Reserve‘in CEO’su kripto borsası ödemelerine karşı artan banka kısıtlamalarına karşı korunmak için ödeme devi PayPal’a başvurduğunu söyledi. Borsa, Independent Reserve müşterilerine kripto hesaplarına doğrudan PayPal cüzdanlarından fiat ile para yatırma ve kripto borsasından para çekmek için PayPal’ı kullanma olanağı verecek bir platformu etkinleştirmek için PayPal ile ortaklık kurdu.

Kripto Sektörü İçin Olumlu Bir Bakış Açısı

Independent Reserve CEO’su Adrian Przelozny, yeni ortaklığın Avustralyalı kripto yatırımcılarına ekstra seçenek sunduğunu ve ayrıca “bankaların geri kalanı gerçekten sektöre karşı safları kapatmaya karar verirse” gelecekteki riskleri azalttığını söyledi. Bugün itibariyle, en az beş büyük Avustralya Bankacılık kurumu olan Bendigo Bank, Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB), Westpac ve ANZ dijital varlık borsalarından kripto yatırmak ve çekmek isteyen müşterilere bir dizi sınırlama ve engelleme getiriyor.

Commonwealth’s Banks kısıtlamaları Avustralya’daki en katı kısıtlamalar arasında yer alıyor ve kurum kripto borsalarına yapılan tüm para yatırma işlemlerine aylık 10.000 dolarlık bir sınırlama getiriyor. Diğer kısıtlamalar arasında belirli “yüksek riskli” ödemelerin engellenmesi ve kripto borsalarından anında para yatırma işlemlerinin kaldırılması yer alıyor.

Przelozny bunun PayPal ile APAC bölgesindeki bir kripto para borsası arasındaki ilk ortaklık örneği olduğunu belirtti ve kripto sektörüne olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmayı seçtiği için ödeme firmasını övdü:

“PayPal gibi bir şirketin, sektörü yalnızca bir risk olarak gören diğer tüm bankaların yaptığının aksine, tahılın tersine gittiğini ve kripto endüstrisindeki fırsatı gördüğünü görmek gerçekten çok güzel.”

Kripto Yatırımcıları İçin Kolaylık Sağlanacak

Przelozny, PayPal veya kredi kartı aracılığıyla borsaya gönderilen fonlar için günde 5.000 dolarlık bir para yatırma limiti olduğunu ve bunun bazı büyük bankalar tarafından uygulananlardan çok daha cömert bir limit olduğunu belirtti. PayPal Avustralya Genel Müdürü Peter Cowan yaptığı açıklamada, ortaklığın Avustralya’daki kripto yatırımcıları için dijital varlık borsalarına ve borsalardan fon aktarımıyla ilgili sınırlamaları ve karmaşıklığı azaltmaya yardımcı olacağını söyledi.

“Para yatırma işlemleri için PayPal cüzdanını ve kart işlemleri için PayPal platformunu entegre eden Independent Reserve ve Bitcoin resmi internet sitesi, yatırımcıların kripto paralara erişimini kolaylaştırırken, PayPal cüzdanına para çekme işlemleri de gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilebiliyor.”

Cowan ayrıca dijital para birimleri konusunda kendi yükseliş ifadelerini de aktardı.