2022’nin Kasım ayında iflas ettiğinin açıklanmasıyla kripto para piyasasına şok dalgaları gönderen FTX‘in yeniden yapılanma sürecini yöneten yasal temsilci Kroll’un hack saldırısında uğradığı açıklandı. Saldırıda hassas olmayan bazı kullanıcı verilerinin çalındığı belirtildi.

Hassas Olmayan Bazı Kullanıcı Verileri Çalındı

İflas eden kripto para borsası FTX’in iflas talepleri konusunda yasal temsilcisi olan Kroll‘un hack saldırısına uğradığı ve hassas olmayan bazı kullanıcı verilerinin çalındığı açıklandı. Her ne kadar hassas olmayan veriler denilse de saldırıda kullanıcıların ad soyad, e-posta, FTX bakiyeleri ve adres bilgileri gibi verilerinin çalındığı yönünde iddialar söz konusu.

FTX’ten konuyla ilgili olarak resmi X hesabından yapılan açıklamada Kroll’un hack saldırısından etkilenen kişileri kendilerini korumaları için alabilecekleri tedbirler konusunda özel olarak bilgilendirdiğini duyurdu. FTX’ten yapılan açıklamada “Müşterilerin FTX hesap şifreleri Kroll tarafından tutulmuyordu ve hack saldırısından FTX’in kendi sistemleri etkilenmedi” denildi.

İflas eden kripto para borsası, hak sahiplerini uyararak iflas sürecinin yönetimindeki tarafları taklit eden ve edebilecek dolandırıcılar ve dolandırıcılık e-postalarına karşı yüksek alarmda olmaları konusunda uyardı.

FTX İflas İşlemleri

Kripto para borsası FTX, hafta başında borsadaki kripto paraların yönetimine yardımcı olması için Mike Novogratz’ın kripto yatırım şirketi Galaxy Digital ile iş birliği talebinde bulunduğunu açıklamıştı. Bu açıklama, yeniden yapılanma sürecinde önemli bir aşamaya gelindiği ve kripto para borsasının beklendiği gibi çok yakında faaliyete geçerek işlemlerin yeniden başlayacağının yeni bir teyiti olmuş oldu. FTX, Nisan ayında 7.3 milyar doların üzerinde nakit ve likit kripto paranın toparlanarak geri kazanıldığını açıklamıştı.

Öte yandan tutuksuz yargılanan FTX’in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), ayın başında kefaletle serbest bırakılmasının iptal edilmesi üzerine gözaltına alınarak yeniden hapse girmesiyle gündeme gelmişti.