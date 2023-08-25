Zaman su gibi akıyor ve Ağustos ayının da artık sonuna geliyoruz. Kripto yatırımcıları için zor günleri geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüş nedeniyle yatırımcılar ciddi kayıplar yaşadı. Bugünse Nvidia hisselerindeki artışın etkisi söndüğü ve Fed cephesinde negatif açıklamalar geldiği için BTC yeniden 26.000 dolara geriledi.

Dogecoin (DOGE) ve Bitcoin

DOGE fiyatı haftalık zaman diliminde Bitcoin (BTC) karşısında yükseliş işaretleri gösteriyor. DOGE/BTC çifti kırılmış ve direncini destek olarak doğrulamış durumda. Peki aynı şeyi DOGE’un USD karşısındaki performansı için de söyleyebilir miyiz? Hayır ve sorun tam olarak burada başlıyor.

Haftalık grafikteki teknik okumalar DOGE fiyat tahmininin BTC karşısında yükselişte olduğunu gösteriyor. Fiyat 230 satoshi yatay destek alanının altına düştüğü Haziran ayından bu yana artmıştı. Bununla birlikte takip eden artış önceki kırılmayı tersine çevirdi. Üstelik son hareket Temmuz sonunda azalan bir direnç çizgisinden bir kopuşa neden oldu.

Sıçrama devam ederse, fiyat %55 artabilir ve 370 satoshide bir sonraki dirence ulaşabilir. Bununla birlikte 230 satoshi bölgesinden bir kırılma meydana gelirse DOGE yaklaşık% 60 oranında 100 satoshiye düşebilir. Eğer iyimser senaryo gerçekleşirse DOGE, kral kripto para birimi karşısında en az yüzde daha iyi performans gösterecek.

DOGE Yorum

DOGE/BTC çiftindeki yükseliş görünümüne rağmen meme coin kralı dolar karşısında değer kaybedecekmiş gibi görünüyor. Ana düşüş işareti Temmuz ayında uzun vadeli bir direnç çizgisinden başarısız bir şekilde kırılmasıdır. Fiyat başlangıçta bölgenin üzerine çıkarken, şimdi kararlı bir şekilde altına düştü. Bu tür başarısız kırılmalar genellikle önemli aşağı yönlü hareketlere yol açan düşüş işaretleridir.

DOGE fiyatı geçen hafta 0,060 dolarlık destek alanının üzerine çıktıktan sonra şu anda bu alanın biraz üzerinde işlem görüyor bu sıçramaya rağmen fiyat hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin oldukça altında. Haftalık RSI da düşüş eğiliminde.

Peki volatilite artacak ve gerçek bir kırılma yaşanacak olsa DOGE fiyatı nereye giderdi? Aşağı yönde hedef belli 0,06 dolar altı kapanışlar %40 düşüşle fiyatı 0,037 dolara itebilir. Güçlü bir sıçramaysa %140 artışla 0,15 doların hedeflenmesini sağlayabilir.