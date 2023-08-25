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  •   Son Dakika: PEPE Coin Hızla Düşüyor! İddia Korkunç, Borsalara Girişler Artıyor!

Son Dakika: PEPE Coin Hızla Düşüyor! İddia Korkunç, Borsalara Girişler Artıyor!

Özet

  • PEPE Coin akıllı sözleşmesi ele geçirilmiş olabilir.
  • Multisig cüzdan normalde 5 imza yetkisiyle kullanılabilirken 2'ye düştü.
  • Borsalar milyon dolarlık token transferi oluyor.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
00:13
25 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcılarının olaysız hiçbir günü geçmiyor çünkü volatilite yeniden artmaya başladı ve bu haber akışını hızlandırıyor. Birkaç dakika önce on-chain alarm vermeye başladı. Bu durum PEPE Coin fiyatının hızla çift haneli kayıp yaşamasına neden oldu. Peki PEPE Coin fiyatı neden düşüyor?

İçerik Rehberi

PEPE Coin Neden Düşüyor?

CryptoNoddy tarafından ortaya atılan iddiaya göre PEPE Coin’in çoklu imzayla korunan (multisig) cüzdanı ele geçirildi. Normal şartlarda çoklu imza cüzdanları 5/8 veya 4/8 gibi imza yeterliliğiyle varlıkların hareket etmesine izin verir. Ancak PEPE Coin cüzdanı aniden 2/8 kuralına geçti. Bu durum 2 imzaya ulaşan yani 2 imza yetkisine sahip bir saldırganın cüzdanda tam yetkiye sahip olması durumudur. Fakat bu değişikliğin yapılabilmesi için 5 imza yetkisine ihtiyaç vardı. İşte tam da bu yüzden hack olayından şüpheleniyor. Eğer cüzdan ele geçirildiyse bu oldukça riskli. Cüzdandaki devasa miktarda tokenler böylece satışa gönderilebilir, saldırgan cüzdanlarına taşınabilir.

Akıllı sözleşmedeki olası hack PEPE Coin protokolünün güncellemesini bile gerektirebilir. Bu detay önümüzdeki saatlerde ortaya çıkacaktır.

PEPE Coin fiyatı haberin ardından 0,00000092 dolara kadar düştü. Panik satışlarının ardından fiyat 0,00000098 dolara yükselse de detayların ortaya çıkmasıyla daha fazla kayıp yaşanabilir. Eğer PEPE Coin ekibi topluluğu rahatlatacak ispatlı bir açıklama yaparsa bu senaryoda da fiyatın hızla eski yerine döndüğünü görebiliriz.

Yazı hazırlandığı sırada milyon dolarlık PEPE transferleri dikkat çekiyor. Şu aşamada yatırımcıların temkinli hareket etmesi menfaatine olabilir.

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  • Muro
    16 saat önce

    Bu kiripto işi sahtekarliktan başka bişey deyil her gün biri batiyor bugünde pepenin batısı kendileri boşaltıyor paraları hekkendi ana…a…oldu hahbe cocuklari borsalarda sahtekar coinlerin yonetenlerde 5 senedir bu işin icindeyim hep düşüş baskabisey yok devletin bu işe durdemesi kazım kumardan başka bişey deyil bu milleti bitirdiler zengin kah…Co…garibana bitirdiği yer

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