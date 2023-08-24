2021 yılındaki boğa piyasası son derece ihtişamlıydı. Birçok altcoin yüzlerce hatta çıkış fiyatından binlerce kat arttı. Ancak her güzel şeyin bir sonu var ve 2021 Kasım ayıyla birlikte bunun da bittiğini gördük. O güzel günlerde en iyi performans gösteren altcoinlerden biri de Solana (SOL)’ydı. Şimdiyse iki haneli fiyatıyla oyalanmaya devam ediyor.

Solana (SOL) Yorum

Solana (SOL) fiyatı Temmuz ayındaki 28,34 dolarlık yüksek seviyeden bu yana düştü ve 27 dolar direnç alanını doğruladı. Bu yıl SOL Coin yatırımcıları için en kritik bölge hep 27 dolar direnci oldu. O büyük dönüşü başlatacak hareket için fiyatın burayı inandırıcı biçimde aşması gerekiyordu. Ancak olmadı. Neyse ki 8 dolarlık dipten Vitalik Buterin’in desteğiyle toparlanmayı başarmıştı.

Çoğu teknik okumalar SOL Coin için düşüşün devam edebileceğini söylüyor. Ancak fiyatın düzeltici formasyonu kırma ihtimali de göz arda edilebilir gibi değil. Haftalık zaman dilimi için yapılan teknik analiz, SOL fiyatının Temmuz ayında azalan bir direnç çizgisinden çıktığını gösteriyor.

Kırılma yaşanmadan önce bu hat 609 gündür yerindeydi ve tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 260 dolardan bu yana düşüş eğilimini besledi. Solana‘nın kırılmadan sonra önemli ölçüde artması beklenirken, fiyat 27 dolar yatay direnç seviyesinde durdu. Fiyat başlangıçta bunun üzerine çıktı ancak daha sonra uzun bir üst fitil oluşturdu ve bölgenin altına düştü.

SOL Coin Tahminleri

SOL Coin fiyatının 27 dolar direnci üzerinde kalamayışı 609 günlük trend çizgisinin kırılmasıyla ilgili şüpheleri artırdı. Düşüş devam ederse alçalan direnç çizgisi mevcut fiyatın %28 altında yani 15,5 dolar seviyesinde olacak. Kırılmalardan sonra fiyatın destek olarak doğrulamak için geri dönmesi yaygındır. Nitekim bu seviye SOL Coin için en güçlü destek bölgelerinden biri olarak biliniyor.

Haftalık RSI kırılmaya rağmen düşüş eğilimindeydi. Günlük grafikteki okumalar da düşüşü teyit eder nitelikte. Bunun ana nedeni 27 dolarlık direnç alanındaki sapma ve fiyat düşüşü. Ancak fiyat o zamandan beri azalan bir paralel kanal içinde işlem görmektedir. Bu kanallar genellikle düzeltici hareketler içerir. Bu nedenle fiyatın bundan çıkması mümkündür. Eğer öyleyse meşhur direncin kırılması gerekiyor.

Olumlu senaryoda SOL Coin yıldızı yeniden parlar ve 46 doların ardından 115 dolar direncine koşabilir. Ancak tersi senaryoda 18 ve 15 dolar destekleri test edilebilir.