Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Solana İçin Büyük Karar: Şirketin Başı Kritik Tarihi Açıkladı!

Solana İçin Büyük Karar: Şirketin Başı Kritik Tarihi Açıkladı!

Solana ağı Ethereum'un en büyük rakibi olma mottosuyla çıktığı yolda yaşadığı kesintiler sebebiyle büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor.
08:30
12 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Solana, geçtiğimiz ay başka bir kesintiye uğrayarak kullanıcıların ağ üzerinde işlem yapmasının engellemesinin ardından son haftalarda büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmış durumda. Sorun devam ettikçe, kullanıcılar blok zincirinin geleceği hakkında endişeleniyor.

Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, kesintilerin kullanıcıların endişelerinin başında geldiğini kabul etti ve ekibinin kalıcı bir çözüm bulma çabası konusunda topluluğa güvence verdi. Yakovenko Decrypt’e verdiği demeçte bunun kendileri için en büyük zorluk ve bir numaralı öncelik olduğunu belirtti.

Solana’da Neler Oldu?

Ağ, bu yıl koddaki hatalardan ya da botlar tarafından saldırıya uğramasından kaynaklanan birkaç kesinti yaşadı. Bunlardan ilki en fazla zararı verdiği için endişe kaynağı olurken, ikincisi ağı yavaşlatarak işlemleri saatlerce imkansız hale getirdi.

Yakovenko, Jump Crypto tarafından Solana Vakfı ile ortaklaşa geliştirilen bir ölçeklendirme çözümü olan Firedancer’ı soruna uzun vadeli çözüm olarak lanse etti. Proof-of-History (PoH) ve Proof-of-Stake (PoS) hibrit ağı halihazırda en hızlı işlem sürelerinden birine sahip, ancak son fiyaskosu, bir yükseltmenin v gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyor olabilir.

Firedancer önümüzdeki aylarda Solana’nın ölçeklendirme çözümü olacak ve işlemlerin işlenmesinde daha verimli hale gelecek. Yakovenko, Jump Crypto’nun kesinti sorununu çözeceğine dair umutlarını dile getirdi.

Yakovenko ayrıca kullanıcılara sık sık yaşanan kesintilere rağmen kullanıcı fonlarının risk altında olmadığına dair güvence verdi. Çünkü blok zincirinde büyük bir sıkıntı yaşanması durumunda seçilebilecek 3.400 farklı seçim fırsatına sahip 2.000 doğrulayıcı bulunuyor.

Solana’nın Kesintilerini İnceleyin

2020 yılında Ethereum’a rakip olmak için başlatılan ağ, hızı ve düşük gaz ücretleriyle övgüyle karşılandı, ancak sık sık yaşanan kesintiler onun laneti oldu. Solana, en son 30 Eylül’de yaşanan ve ağda bölünmeye neden olan yanlış yapılandırılmış bir düğüm nedeniyle ağın performansının düşmesiyle karşı karşıya kalarak büyük kesintiler yaşadı.

Yakovenko, bu kesintilerin ağın laneti olduğundan yakındı ve sorunu çözmek için herkesin elini taşın altına koyacağına söz verdi. Ağda bir başka büyük kesinti de 2021 Eylül’ünde yaşandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan günler sonra neredeyse 17 saat boyunca devre dışı kalmasına neden oldu. Solana, faaliyete geçtiği günden bu yana farklı şiddetlerde ondan fazla kesinti yaşadı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Popüler İki Altcoinde Kırmızı Alarm: Fiyat Yönü Aşağı Dönebilir!
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Ethereum İçin Kritik Bölge! Fiyat Düşüş Devam Edecek Mi?
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Terra (LUNA) ve Terra Classic (LUNC) Düellosu Kızışıyor: İşte Balinaların Tercihi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Bu Kripto Paranın Önerisi Ezici Çoğunlukla Kabul Edildi!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
FLOW Coin Rallisi Başlar Mı? FLOW Fiyat Tahmini 2023-2033!
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Terra (LUNA) Yeniden Hortladı: Fiyat Artıyor! Neler Oluyor?
Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!
Fiyatları Buraya Düşecek! Bitcoin, Solana ve Cardano (ADA) Kıyamet Senaryosu!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022