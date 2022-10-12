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Solana, geçtiğimiz ay başka bir kesintiye uğrayarak kullanıcıların ağ üzerinde işlem yapmasının engellemesinin ardından son haftalarda büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmış durumda. Sorun devam ettikçe, kullanıcılar blok zincirinin geleceği hakkında endişeleniyor.

Solana’nın kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, kesintilerin kullanıcıların endişelerinin başında geldiğini kabul etti ve ekibinin kalıcı bir çözüm bulma çabası konusunda topluluğa güvence verdi. Yakovenko Decrypt’e verdiği demeçte bunun kendileri için en büyük zorluk ve bir numaralı öncelik olduğunu belirtti.

Solana’da Neler Oldu?

Ağ, bu yıl koddaki hatalardan ya da botlar tarafından saldırıya uğramasından kaynaklanan birkaç kesinti yaşadı. Bunlardan ilki en fazla zararı verdiği için endişe kaynağı olurken, ikincisi ağı yavaşlatarak işlemleri saatlerce imkansız hale getirdi.

Yakovenko, Jump Crypto tarafından Solana Vakfı ile ortaklaşa geliştirilen bir ölçeklendirme çözümü olan Firedancer’ı soruna uzun vadeli çözüm olarak lanse etti. Proof-of-History (PoH) ve Proof-of-Stake (PoS) hibrit ağı halihazırda en hızlı işlem sürelerinden birine sahip, ancak son fiyaskosu, bir yükseltmenin v gerçekleşmesi gerektiği anlamına geliyor olabilir.

Firedancer önümüzdeki aylarda Solana’nın ölçeklendirme çözümü olacak ve işlemlerin işlenmesinde daha verimli hale gelecek. Yakovenko, Jump Crypto’nun kesinti sorununu çözeceğine dair umutlarını dile getirdi.

Yakovenko ayrıca kullanıcılara sık sık yaşanan kesintilere rağmen kullanıcı fonlarının risk altında olmadığına dair güvence verdi. Çünkü blok zincirinde büyük bir sıkıntı yaşanması durumunda seçilebilecek 3.400 farklı seçim fırsatına sahip 2.000 doğrulayıcı bulunuyor.

Solana’nın Kesintilerini İnceleyin

2020 yılında Ethereum’a rakip olmak için başlatılan ağ, hızı ve düşük gaz ücretleriyle övgüyle karşılandı, ancak sık sık yaşanan kesintiler onun laneti oldu. Solana, en son 30 Eylül’de yaşanan ve ağda bölünmeye neden olan yanlış yapılandırılmış bir düğüm nedeniyle ağın performansının düşmesiyle karşı karşıya kalarak büyük kesintiler yaşadı.

Yakovenko, bu kesintilerin ağın laneti olduğundan yakındı ve sorunu çözmek için herkesin elini taşın altına koyacağına söz verdi. Ağda bir başka büyük kesinti de 2021 Eylül’ünde yaşandı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştıktan günler sonra neredeyse 17 saat boyunca devre dışı kalmasına neden oldu. Solana, faaliyete geçtiği günden bu yana farklı şiddetlerde ondan fazla kesinti yaşadı.