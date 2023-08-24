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  •   Tron (TRX) İçin Alım Vakti Mi? Kripto Para Yatırımcılarını Neler Bekliyor?

Tron (TRX) İçin Alım Vakti Mi? Kripto Para Yatırımcılarını Neler Bekliyor?

Özet

  • TRX fiyatı 0,0761 dolar üstü kapanışlarda 0,082 ve 0,0858 doları hedefleyebilir.
  • TRX Coin boğaları 0,072 dolar desteğini başarıyla savundu.
  • Genel piyasa hissiyatı Nvidia coşkusu söndüğü için kriptoda da tersine döndü.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
23:30
24 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Tron kripto para piyasalarında ikinci büyük ayı piyasasını yaşıyor ve diğerlerine nispeten daha az kayıp yaşadı. Kurucusu Justin Sun nedeniyle dönemsel olarak büyük dalgalanmalar yaşasa da özellikle USDT için vazgeçilmez ağlar arasında yer alıyor. Peki güncel durum TRX Coin için neye işaret ediyor?

Tron (TRX) Alınır Mı?

Tron’un 18 Ağustos’ta 0,07200 dolar testini fırsat olarak gören yatırımcılar yaklaşık yüzde 7 oranında kazanç elde etti. Üstelik BTC fiyatında akşam saatlerinde başlayan sarsıntıya rağmen kazançlarının önemli bölümü yerinde duruyordu. Piyasa yapısı, kısa vadede yükselişin devam edebileceğini görüyor.

Dört saatlik grafikteki okumalar 0,0761 dolar üstü kapanışlarda ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. Günlük mum çubuğunun 23 Ağustos’taki seansı bir önceki aralığın en yüksek seviyesinin (0,07750 dolar) üzerinde kapandı. Dolayısıyla TRX boğaları 0,080 dolarlık direnç bölgesini ve 0,0826 ile 0,0858 dolarlık 12 saatlik ayı emir bloğunu (OB) hedefleyebilir. Böyle bir hareket sırasıyla %3 veya %6,5 ekstra kazanç sağlayabilir.

TRX Coin Yorum

Yukarıdaki yükseliş beklentisinin aksine 0,0761 dolar seviyesinin altındaki kapanışlar daha fazla yükselişin önünde set olabilir. Bu durum TRX‘i güneydeki bir sonraki kritik destek olarak 0,0741 ve 0,0720 bölgesine itecektir. RSI ve CMF yazı yazıldığı sırada pozitif okumalara sahipti ve spot piyasanın daha düşük zaman dilimindeki yükseliş eğilimini güçlendirdi. Satıcıların mı yoksa alıcıların mı piyasayı kontrol ettiğini gösteren toplu CVD (Kümülatif Hacim Deltası) 18 Ağustos’tan itibaren yükseldi. Bu da boğaların piyasa kontrolüne sahip olduğunu gösteriyor.

Açık Faiz oranları da 18 Ağustos ile yayın zamanı arasında yaklaşık 45 milyon dolardan 5 milyon dolar arttı. Bu da türev piyasalarda yükseliş eğilimini teyit ediyor.

Ancak ABD piyasalarındaki yükselişin yarıda kesilmesi ve yarın Powell tarafından yapılacak açılamalar piyasa için risk oluşturuyor. Eğer Powell geçtiğimiz yıl yapılan Jackson Hole toplantısının zıddı yönde açıklamalar yapmazsa satıcılar cesaretlenebilir. Son makro veriler işlerin Fed’in kontrolünde olmadığını ve enflasyondaki düşüşün tersine dönmeye başlamış olabileceğini gösteriyor. Elbette piyasayı asıl hareketlendirecek olan Eylül faiz kararından önce gelecek son istihdam, enflasyon ve ücret artışı verileri olacak.

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