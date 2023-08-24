Dogecoin (DOGE) 08 Mayıs 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 0,73 dolara ve aynı tarihte tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 88,80 milyar dolara ulaştı. Dogecoin’in yılda 5 milyar DOGE’lik sabit bir ihracı bulunuyor ve bu da yıllık enflasyon oranının zaman içinde düşmesine neden olmakta. Bununla birlikte, azalan bir enflasyon oranıyla bile, DOGE hala arz enflasyon modelinden oldukça etkilenmekte.

24 Ağustos’ta alınan veriler göz önüne alındığında, yaklaşık 140,72 milyar DOGE’lik mevcut dolaşım arzı ile, yazım saatine göre, bir Dogecoin, iki yıl önce ABD doları cinsinden tüm zamanların en yüksek fiyatından yaklaşık 0,63 dolar yani -0,10 dolar (% 13,7) daha düşük bir değerde olabilir. Bu da Dogecoin’in tarihsel fiyatlarını daha düşük bir arzla karşılamak için sürekli olarak artan bir talebe ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor olabilir.

DOGE Ne Olur

Bununla birlikte, DOGE yayın sırasında 0,063 dolardan işlem görüyor ve bu da Dogecoin yatırımcılarına, meme kripto parasının önceki talebi karşılaması durumunda, şu anda yapılan alımlar için% 900 kazanma imkanı sunacak. Karşılaştırmalı olarak, mevcut fiyat tüm zamanların en yüksek fiyatından -%91,42 daha düşük durumda.

Her şey göz önünde bulundurulduğunda, DOGE’nin tüm zamanların en yüksek piyasa değeri olan 88,80 milyar dolara ulaşacağının garantisi yok; bu tamamen Dogecoin ekosistemindeki gelişmelere, haberlere, duyarlılığa ve talebe bağlı. Bu nedenle, önde gelen meme coin’in bu tarihi işareti aşması da mümkün olabilir.

Dogecoin Yorum

Dogecoin’in enflasyonu, Bitcoin (BTC) ve diğer PoW kripto para birimlerinde olduğu gibi, ağın İş İspatı (PoW) modeline katkıda bulunan madencilere ödenen blok sübvansiyonundan kaynaklanmakta.

Sabit blok sübvansiyonu ‘kuyruk emisyonu’ olarak bilinir ve hem DOGE hem de BTC’den anlamlı ölçüde daha düşük bir enflasyona sahip olan lider gizlilik para birimi Monero (XMR) tarafından da kullanılır.

Bununla birlikte, 2014 yılında Dogecoin ve Litecoin (LTC), madencilerin aynı anda hem LTC hem de DOGE madenciliği yaptığı ve aynı zamanda her iki ağ için de hashrate’e katkıda bulunduğu ‘birleştirilmiş madencilik’ adı verilen yeni bir sistemi benimsemişti. BitInfoCharts’a göre bu, metrikleriyle olan korelasyonu açıklıyor.

Ayrıca, ETH’nin tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşması durumunda Ethereum’un fiyatının ne olacağı hakkında da tahminler geliyor. Bunun yanı sıra, XRP‘nin tüm zamanların en yüksek piyasa değerine ulaşması halinde fiyatının ne olacağını da açıklanmıştı.

Özellikle, DeFi ve Web3 için önde gelen katman-1 blok zincirleri arasında yer alan Avalanche (AVAX), 26 Ağustos’ta fiyatta önemli bir olumsuz etki yaşayabilir, çünkü bu gün 9,54 milyon AVAX (101,14 milyon dolar değerinde) yeni token dolaşıma girecek.

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