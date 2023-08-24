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  •   Worldcoin (WLD) için İşler Karışıyor: İçeriden Gelen Bilgi, Korku Yarattı!

Worldcoin (WLD) için İşler Karışıyor: İçeriden Gelen Bilgi, Korku Yarattı!

Özet

  • Worldcoin (WLD) ekibinin eski çalışanı tarafından yapılan açıklamalar, proje hakkındaki iddiaları doğrular nitelikte gibi gözüküyor!
  • Eski çalışan Nadir Hajarabi, Worldcoin’in ilginç adımlar attığını, riskli durumların çözülemediğini ifade etti ve projenin artık zararlı bir proje olduğunu belirtti.
  • Worldcoin’in dünya çapında birçok hükümete yardım ettiğini aktaran Hajarabi, aslında bunun gizlilik yaratmadığını, göz taratma aracılığıyla büyük paralar kazanan çeteler olduğunu vurguladı.
  • Piyasaya etkisi: nötr
21:10
24 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Worldcoin (WLD) son dönemin en çok konuşulan kripto para birimlerinden oldu ve bunun arkasında birçok sebep yer alıyor. Söz konusu sebeplerin başında tabii ki ChatGPT’nin kurucusu Sam Altman’ın bu projede de kurucular arasında yer alması yer alıyor. Bunun yanında ise Worldcoin‘in diğer kripto para ve blockchain projelerinden ciddi anlamda ayrılan yönü, bunu ön plana çıkarıyor.

Worldcoin Çalışanından Sert İddialar

Worldcoin, kullanıcıların retinalarını tarayarak herkese özel ve eşsiz bir kimlik yaratmasıyla biliniyor. Proje bu yönüyle çok fazla dikkat ve tepki çekerken bununla ilgili bazı ülkelerde soruşturmalar ve yasaklamalar bile ortaya çıktı. Şimdiki durum ise çok daha farklı.

Nadir Hajarabi isimli bir Worldcoin eski çalışanı, kendi kanalında yayınladığı YouTube videosunda ilginç iddialarda bulundu. Eski çalışan, projenin başından beri çok fazla ilginç adım attığını vurguladı. Bazı riskli durumların ilk günden belli olduğunu aktaran Hajarabi, ancak bunların ortadan kaybolduğunu ve çözülemediğini ifade etti.

worldcoin

Durumla ilgili hem CEO hem de yasal ekibe bildirimlerde bulunduğunu da belirten Worldcoin “muhbiri”, bu sebeple şirketten ayrıldığını da aktardı. Worldcoin’in dünya çapındaki herkese temel bir gelir sunması fikrini savunduğunu aktaran eski çalışan, buna rağmen söz konusu durumun Worldcoin token ve retina taraması ile olamayacağını vurguladı.

WLD, Amacına Hizmet Etmiyor

Muhbir, avukatların kendisine bu konuda daha fazla paylaşım yapmaması konusunda tavsiyeler verdiğini belirterek çok detaylı bilgi paylaşmadı. Ancak eski çalışanın ifadesine göre videonun temel amacı, Worldcoin’in artık ilk saf ve temiz idealinden çok uzakta olduğunu dünyaya bildirmek.

Worldcoin projesini merak edenlere seslenen Hajarabi, bunun artık zararlı bir proje olduğunu ifade etti. Worldcoin’in dünya çapındaki birçok hükümete ve yetkililere yardım ettiğini de aktaran Hajarabi aslında bunun gizlilik yaratmayıp bu verileri kullandığını ifade ediyor. Henüz gelişmemiş ülkelerdeki insanların gözlerinin taratılması aracılığıyla büyük paralar kazanan çeteler olduğu daha önce de paylaşılan haberler arasında yer almıştı.

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