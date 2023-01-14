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Bu Tarihlere Dikkat! Haftanın Kripto İçin En Kritik 18 Gelişmesi!

Kripto para piyasaları için yatırımcıları heyecan dolu bir hafta bekliyor. 18 kritik gelişme yaşanacak.
09:46
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarının üzerinde kritik bir haftanın daha gölgesi düştü. Önümüzdeki günlerde birçok önemli gelişme yaşanacak. Geçtiğimiz hafta Pazar günü yayınladığımız ekonomik takvimde özellikle Perşembe gününden sonra kripto paraların çok büyük bir hareket yapabileceğinden bahsetmiştik. Beklenen oldu ve Bitcoin bugün 20.800 doların üzerinde bulunuyor. Kritik gelişmeleri takip ederek yaşanacak volatiliteyi tahmin etmek kolaydır. O halde başlayalım.

Haftanın Kritik Gelişmeleri

Kripto paraları da ilgilendiren kritik gelişmelere göz atalım ve bunların muhtemel etkilerini de inceleyelim. Piyasalar oldukça hareketli ve haber akışı fiyatın ivmesini artırabilir gibi görünüyor. Bitcoin fiyatı 25.000 dolar direnci ise 18.300 dolar desteği arasında bir harekete önümüzdeki hafta gelecek verilerin ardından devam edebilir.

🗓️Haftanın Kritik Gelişmeleri

16 Ocak Pazartesi

  • Martin Luther King Günü (ABD piyasaları kapalı olacak)

17 Ocak Salı

  • 23:00 Fed/Williams Konuşacak
  • APE Kilit Açılışı (38 Milyon $)
  • dYdX Kilit Açılışı (8,7 Milyon $)
  • Polygon (MATIC) Hard Fork

18 Ocak Çarşamba

  • 13:00 AB Enflasyon Verisi (Beklenti: %9,2)
  • 16:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (Beklenti: %6,8 Önceki: %7,4)
  • 16:30 ABD Perakende Satışlar (Beklenti: -0,8%)
  • 22:00 Fed Bej Kitap
  • 22:00 Fed/Harker Konuşacak

19 Ocak Perşembe

  • 02:00 Fed/Logan Konuşacak
  • 16:30 ABD İnşaat İzinleri (Beklenti: 1,370M)
  • 16:30 ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 212.000)
  • 21:15 Fed/Brainard Konuşacak

20 Ocak Cuma

  • 02:25 Fed/Williams ve Harker (17:00) Konuşacak
  • 13:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak
  • 18:00 ABD Mevcut Ev Satışları – Aralık (Beklenti: 3,95M)
  • 21:00 Fed/Waller Konuşacak

Kripto Paralar Ne Olur?

Önümüzdeki hafta kripto para yatırımcılarını son derece yoğun bir gündem bekliyor. Öncelikle Pazartesi günü ABD piyasaları tatil olduğu için Bitcoin ve diğerlerinin yükselişine devam etme potansiyeli bulunuyor. Salı günü ise dolar endeksinin yaşadığı kayıpların ardından Fed üyesi Williams bazı açıklamalarda bulunacak. Tüm Fed üyelerinin konuşma tarihlerini dikkat ederseniz tek tek listeledim. Geçmişte birçok kez Fed üyelerinin yaptıkları açıklamaların ardından dalgalanan Bitcoin fiyatını gördük. Önümüzdeki hafta bunun tekrarı olabilir.

Yine Salı günü bazı kilit açılışları var. Bunlar altcoinler üzerinde bazı fiyat hareketlerini tetikleyebilir. Ayrıca MATIC Coin, ağın daha iyi hale gelmesini hedefleyen bir hard fork yapacak. Bunun başarıyla yapılması da MATIC için çift haneli yükselişleri tetikleyebilecektir. Çarşamba gününe gelirsek AB’nin enflasyon ve ABD’nin ÜFE verisi bizim için kritik olacak. Üretici Fiyat Endeksi, tüketici enflasyonu için bir öncü göstergedir. Eğer enflasyonun düşmeye devam ettiğini göreceksek bunun da beklenti altı gelmesi gerekiyor. Aksi bir sürpriz kripto paralarda ani düşüşlere neden olabilir. ABD perakende satışlar bize ekonominin ne derece soğuduğunu gösterirken Bej Kitap ekonomik koşullara ilişki güncel görünümü değerlendirecek. Bu rapor yılda 8 kez yayınlanır ve ekonomik görünüm, gelecekte atılacak adımlara dair önemli detaylar içerebilir.

Perşembe günü gelecek veriler istihdamın halen sıcak kalıp kalmadığını gösterecek. Zaten hafta içi günlük olarak da bu gelişmelerin detaylarını ve beklentileri sizinle paylaşacağız.

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