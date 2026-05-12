Kilit 48 saat başlarken Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

Bu hafta için tahminler düşüş yönündeydi ancak BTC gecikmeli olarak düşüşe geçti. Fiyat 80.400 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde ve yaklaşık 2 bin dolarlık kayıp göz göre göre yaşandı. Bugün gelecek enflasyon raporu da aleyhte olursa faiz politikasına dair artan endişeler kripto paraları daha aşağı çekebilir.

Bitcoin düşüşü

ABD ile İran’ın savaşı sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varamaması kripto paraları olumsuz etkiledi. Petrol fiyatı yeniden artarken tahviller yükseldi ve Hürmüz Boğazının kısa vadede açılacağına dair umutlar baltalandı. İran Nisan ayındaki cevabına benzer bir cevap vererek haftalardır devam eden sürecin boşa kürek çekmekten başka bir şey olmadığını ilan etmiş oldu.

Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi nedeniyle piyasalar, Federal Rezerv’in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini azaltmaya devam ederken enflasyonun yüksek geldiği senaryoda faiz artış potansiyeli daha da yükselecek. Hali hazırda artırım ihtimali yılın geri kalanı için daha baskın hale geliyor.

Başkan Donald Trump, Tahran ile müzakerelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, yeni bir askeri harekat olasılığı da dahil olmak üzere çatışmada atılacak sonraki adımları görüşmek ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Anlaşmayı “yoğun bakımda” olarak tanımlayan Trump’ın ara seçimler öncesinde bu işi bitirmek için yapabileceği tek şey İran’ı anlaşmaya ikna edecek büyük bir saldırı gibi görünüyor. Fakat İran boğazdan geçen internet kablolarından körfez ülkelerinin enerji altyapılarına kadar her şeye saldıracağını söylediğinden gerilimin tırmanması yıllarca sürecek bir savaşın startını verebilir.

Bitcoin fiyat tahmini

Analistlerin değerlendirmelerini gecikmeli olarak izlemek de kimi zaman perspektifinizi genişletir. Örneğin dün BTC 81 bin dolar civarındayken Ali Martinez sonraki aşamaya dair fikirlerini paylaşmıştı. 82.500 $ seviyesindeki 200 günlük SMA BTC için güçlü bir direnç ve analist buraya verilecek tepkiye bağlı olarak fiyatın yön tayin edeceğini yazdı.

“Bunun üzerindeki bir kırılma, 94.000 $’a doğru bir ralli tetikleyebilir, ancak reddedilme durumunda 75.000 $’daki 50 günlük SMA’nın yeniden test edilmesi muhtemel.”

Şimdilik BTC 80.400 dolar altı kapanışlarla 78.500 ve 75 bin doları hedefliyor. Eğer enflasyon verisi beklenti ve üzerinde gelirse muhtemelen göreceğimiz şey bu olacak. Fakat Bitcoin sürprizleri sevdiğinden hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olmamak gerek.