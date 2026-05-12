Kilit 48 saat başlarken Bitcoin yönünü aşağı çevirdi

  • Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesi nedeniyle piyasalar, Federal Rezerv'in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki tahminlerini azaltıyor. Enflasyon yüksek gelirse faiz artış potansiyeli yükselecek.
  • 82.500 $ seviyesindeki 200 günlük SMA BTC için güçlü bir direnç ve bu seviye aşılamadığı için Martinez 75 bin dolardaki 50 günlük SMA'yı hedefliyor.
  • BTC 80.400 dolar altı kapanışlarla 78.500 ve 75 bin doları hedefliyor. Eğer enflasyon verisi beklenti ve üzerinde gelirse muhtemelen göreceğimiz şey bu olacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar

Bu hafta için tahminler düşüş yönündeydi ancak BTC gecikmeli olarak düşüşe geçti. Fiyat 80.400 dolarlık kilit destek seviyesinin üzerinde ve yaklaşık 2 bin dolarlık kayıp göz göre göre yaşandı. Bugün gelecek enflasyon raporu da aleyhte olursa faiz politikasına dair artan endişeler kripto paraları daha aşağı çekebilir.

Bitcoin düşüşü

ABD ile İran’ın savaşı sona erdirme konusunda bir anlaşmaya varamaması kripto paraları olumsuz etkiledi. Petrol fiyatı yeniden artarken tahviller yükseldi ve Hürmüz Boğazının kısa vadede açılacağına dair umutlar baltalandı. İran Nisan ayındaki cevabına benzer bir cevap vererek haftalardır devam eden sürecin boşa kürek çekmekten başka bir şey olmadığını ilan etmiş oldu.

Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi nedeniyle piyasalar, Federal Rezerv’in bu yıl faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerini azaltmaya devam ederken enflasyonun yüksek geldiği senaryoda faiz artış potansiyeli daha da yükselecek. Hali hazırda artırım ihtimali yılın geri kalanı için daha baskın hale geliyor.

Başkan Donald Trump, Tahran ile müzakerelerin çıkmaza girmesiyle birlikte, yeni bir askeri harekat olasılığı da dahil olmak üzere çatışmada atılacak sonraki adımları görüşmek ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi. Anlaşmayı “yoğun bakımda” olarak tanımlayan Trump’ın ara seçimler öncesinde bu işi bitirmek için yapabileceği tek şey İran’ı anlaşmaya ikna edecek büyük bir saldırı gibi görünüyor. Fakat İran boğazdan geçen internet kablolarından körfez ülkelerinin enerji altyapılarına kadar her şeye saldıracağını söylediğinden gerilimin tırmanması yıllarca sürecek bir savaşın startını verebilir.

Bitcoin fiyat tahmini

Analistlerin değerlendirmelerini gecikmeli olarak izlemek de kimi zaman perspektifinizi genişletir. Örneğin dün BTC 81 bin dolar civarındayken Ali Martinez sonraki aşamaya dair fikirlerini paylaşmıştı. 82.500 $ seviyesindeki 200 günlük SMA BTC için güçlü bir direnç ve analist buraya verilecek tepkiye bağlı olarak fiyatın yön tayin edeceğini yazdı.

“Bunun üzerindeki bir kırılma, 94.000 $’a doğru bir ralli tetikleyebilir, ancak reddedilme durumunda 75.000 $’daki 50 günlük SMA’nın yeniden test edilmesi muhtemel.”

Şimdilik BTC 80.400 dolar altı kapanışlarla 78.500 ve 75 bin doları hedefliyor. Eğer enflasyon verisi beklenti ve üzerinde gelirse muhtemelen göreceğimiz şey bu olacak. Fakat Bitcoin sürprizleri sevdiğinden hiçbir zaman hiçbir şeyden emin olmamak gerek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
