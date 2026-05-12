Sharplink staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar Galaxy yönetimindeki DeFi stratejilerine aktarılıyor

Kripto finans sektörüyle ilgili önemli bir gelişme, dijital varlık yönetim şirketi Galaxy Digital ile özellikle ETH birikimleriyle bilinen Sharplink arasında yeni bir iş birliğiyle duyuruldu. Her iki firmanın yaptığı açıklamaya göre, Sharplink’in staked ETH hazinesinden 100 milyon dolar ve Galaxy’den ek olarak 25 milyon dolar olmak üzere toplamda 125 milyon dolarlık bir sermaye, Galaxy Sharplink Onchain Yield Fund adı altında yeni blockchain tabanlı verim stratejilerine ayrılacak.

Stratejinin hedefleri ve yapılandırılması

Yatırım fonunun temel amacı, Sharplink’in sahip olduğu büyük ETH hazinesinin bir bölümünü DeFi protokollerinde değerlendirmek. Galazy Digital, bu süreci yönetecek ve yatırımların, merkeziyetsiz finans platformlarında likidite sağlayarak ve çeşitli zincir üstü gelir modelleriyle değerlendirilmesinden sorumlu olacak. Planlanan yatırım süreci, bağlayıcı olmayan bir ön mutabakat zaptı kapsamında kısa süre içinde başlayacak. Yönetilen portföy, Sharplink’in temel ETH pozisyonunu korurken, aynı zamanda şirketin bilançosuna aktif getiri eklemeyi amaçlıyor.

Sharplink, 2025 yılının Haziran ayında başlatılan ETH hazine stratejisi sayesinde toplamda 872.984 ETH bulunduruyor. Şirketin birinci çeyreğe ilişkin verilerine göre, bu varlıkların stake edilmesiyle 18.800 ETH ödül kazanıldı. Bu rakamlar, firmanın Ethereum varlıklarını hem uzun vadeli bir stratejiyle elinde tuttuğunu hem de onlardan ek gelir elde etmeye odaklandığını gösteriyor.

Fonun büyüklüğü ve olası etkileri

Duyurulan yeni strateji çerçevesinde aktarılacak 100 milyon dolarlık varlık, toplam ETH portföyüne göre nispeten küçük bir paya sahip. Son fiyatlarla değerlendirildiğinde bu tutar, 43.000 ETH’ye karşılık geliyor. Yine de bu miktar, şirketin bugüne kadar uyguladığı hazine modelinde bir değişikliğe işaret ediyor ve Sharplink’in Ethereum varlık yönetiminde getiri odaklı bir yaklaşımı deneyimlemeye başladığını ortaya koyuyor.

Fonun geri kalan 25 milyon dolarlık kısmı ise Galaxy Digital tarafından sağlanacak. Galaxy Digital, dijital varlık yönetimi ve blockchain ekosistemindeki çeşitli yatırım ürünleriyle bilinen, kripto sektöründe kurumsal yatırımcılara yönelik çözümler sunan, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yönetim ve iş birliğinin ayrıntıları

İki şirketin ortak açıklamasında, iş birliğinin temelinde her iki tarafın risk yönetimini esas alan bir model kurguladığı belirtildi. Getiri fonunun amacı, likiditeyi ve gelir potansiyelini artırırken, Sharplink’in asıl ETH varlıklarının bütünlüğünü korumayı sürdürüyor. Bu model sayesinde, şirketin ana ETH pozisyonları korunurken, portföyün belli bir kısmı aktif şekilde getiri elde etmeye yönlendirilecek.

Yapılan ortak açıklamada, fonun Sharplink’in ana ETH pozisyonunu bozmadan, getiri amaçlı yatırımlara imkan vereceği, yatırım sürecinin ise önümüzdeki haftalarda başlamasının planlandığı aktarıldı.

Haziran ayında başlatılması beklenen bu girişimin, kurumsal yatırımcıların Ethereum ve DeFi ekosistemindeki yeni eğilimleri benimsemesi açısından örnek teşkil edebileceği düşünülüyor. Aynı zamanda, yüksek hacimli Ethereum yatırımcılarının likidite protokolleri aracılığıyla varlıklarını daha etkin kullanma eğilimini güçlendirmesi bekleniyor.

Özetle, Sharplink ve Galaxy Digital’in hayata geçirdiği bu yeni eğilim, kurumsal Ethereum sahiplerinin geleneksel stake modelinden çıkarak, zincir üstü finansal getirilerle portföylerini çeşitlendirme yolunda adım atmaya başladıklarının göstergesi olarak öne çıkıyor.