Ethereum’da 2026-2032 için fiyat tahmininde sert sıçrama beklentisi!

Ethereum, merkeziyetsiz finans dünyasının en büyük blokzincirlerinden biri olarak son yıllarda güçlü ivmeler kazandı. 2015’te kurulan Ethereum ağı, akıllı kontratlar ve merkeziyetsiz uygulamalar geliştirmek isteyenler için geniş imkanlar sunuyor. Bu sayede hem kurumların hem bireysel yatırımcıların gözdesi haline geldi. ETH, piyasanın ikinci büyük kripto parası olmayı sürdürüyor.

2026-2032 dönemi için fiyat tahminleri

Son tahminlere göre Ethereum’un 2026 yılı sonunda ortalama 5.732,81 dolar seviyesinde olması bekleniyor. 2029’a gelindiğinde ise fiyatların 14.306 ve 16.794 dolar aralığında dalgalanabileceği, ortalama tahminin ise 15.550 dolar olduğu görülüyor. 2032 öngörülerinde, ETH’nin en az 16.600 dolar, ortalama 17.511 dolar ve en yüksek 18.421 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

CryptoAppsy verilerine göre, Ethereum şu anda 2.339 dolar seviyesinden işlem görüyor. Piyasa değeri yaklaşık 282,51 milyar dolar, son 24 saatte işlem hacmi ise 20,31 milyar dolar. Dolaşımdaki toplam ETH miktarı ise 120,7 milyon adet. Tüm zamanların en yüksek fiyatı 16 Kasım 2021’de 4.891 dolar, en düşük seviyesi ise Ekim 2015’te 0,4209 dolar olarak kayıtlara geçti.

Teknik analiz ve güncel görünüm

Şubat ayında büyük bir düşüş yaşayan ETH, 1.840 dolar seviyesinden toparlanarak son dönemde 2.350 dolar civarında dengelenmiş durumda. Günlük ve 4 saatlik grafiklerde yukarı yönlü bir yapı öne çıkıyor. Önemli destek noktaları 2.200–2.250 dolar arasında, direnç aralığı ise 2.400–2.450 dolar olarak belirlenmiş. Teknik göstergeler, yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğine işaret ediyor.

Günlük basit hareketli ortalamalar ve EMA göstergelerine bakıldığında, kısa vadede alımların yoğunluğuna dikkat çekiliyor. Long pozisyonlarda 2.500–2.600 dolar hedefleri radarına girmiş durumda. Ancak, fiyatın 2.250 doların altına inmesi durumunda 2.100 dolara kadar bir düzeltme olasılığı gündeme gelebilir.

Ethereum fiyatında görülen basamaklı yukarı yönlü hareket, son aylarda teknik olarak en net pozitif sinyali verdi. Hem 1 günlük hem de 4 saatlik grafiklerde yeni dip seviyeler oluşturularak yukarı destekli bir yapı ortaya çıkmış durumda. Özellikle 2.380–2.450 dolar aralığı kırıldığında, 2.500–2.700 dolar bandı hedeflenebilir.

Uzun vadeli beklentiler ve öne çıkan gelişmeler

Piyasada Ethereum için önümüzdeki yıllarda olumlu beklentiler hâkim. 2028’de fiyat tahminlerinin 7.284–8.083 dolar aralığına çıkacağı, 2029’dan itibaren ise ETH’nin çift haneli bin dolar seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor. Bu artışlarda, küresel finans alanında Ethereum tabanlı tokenizasyonun ve deflasyonist arz modelinin etkili olması bekleniyor.

Kurumsal ilginin sürekli artması, yeni nesil ağ güncellemeleri ve Layer-2 çözümlerinin yaygınlaşması, Ethereum’un uzun vadeli görünümünü güçlendiriyor. Özellikle Glamsterdam güncellemesi, ETH tabanlı ETF ihtimali ve büyük yatırımcıların dev pozisyon açmaları Ethereum’da kurum tabanlı kullanımı artırıyor. 2032 için tahminler, küresel finansın daha da blokzincirleştiği bir döneme işaret ediyor.

Ayrıca, DeFi ekosisteminde önemli bir adım atan Aave protokolünün dördüncü versiyonu Ethereum üzerinde faaliyete geçti. Bu gelişme, likidite yönetimi ve risk kontrolünün artmasına, Ethereum’un DeFi pazarındaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olacak.

Ethereum tarihi fiyat hareketlerine bakıldığında ise yüksek volatilite ve düzenli aralıklarla gelen düzeltmeler göze çarpıyor. 2016’dan 2026’ya kadar uzanan süreçte ETH fiyatı zaman zaman binlerce dolarlık artış ve düşüşler yaşadı. Analistler, volatil seyir nedeniyle yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.