Tether 344 milyon dolarlık USDT’yi dondurdu, Tron’daki iki cüzdan bloke edildi

Kripto para sektörünün en büyük stabilcoin’inin arkasındaki Tether, ABD’li yetkililerden gelen taleplerin ardından Tron blokzincirindeki iki farklı cüzdanda toplam 344 milyon dolar değerinde USDT fonunu dondurduğunu açıkladı. Şirket, bu işlemin ABD makamlarının söz konusu cüzdanları yasa dışı faaliyetlerle ilişkilendirmesi sonrası gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yetkililerden Gelen Uyarı Üzerine Hızlı Müdahale

Tether’in duyurusuna göre, ilgili cüzdanların hareketleri yetkili mercilerce tespit edilerek potansiyel yasa dışı işlemlerle bağlantılı olduğu bildirildi. Cüzdanların kim tarafından kontrol edildiği ya da tam olarak hangi suçlarla ilişkilendirildiğiyle ilgili detay paylaşmayan firma, sadece fonları hareketsiz hale getirmek için engelleme uygulandığını belirtti.

Bu adreslerle ilgili daha fazla bilgi, blokzincir analiz firması AMLbot’tan geldi. Analiz şirketi, cüzdan adreslerinin çeşitli dolandırıcılık şemaları ile ilgili rapor ve belgelerde geçtiğini aktardı. Böylece Tether’in dondurma hamlesiyle beraber soruşturmanın derinleşmesi bekleniyor.

Stabilcoin İhraççılarının Sorumluluğu Gündemde

Son yıllarda stabilcoin sağlayıcılarının yasa dışı para transferlerinde oynadığı rol tartışma konusu haline gelmiş durumda. Mali Eylem Görev Gücü (FATF), yakın zamanda yayımladığı bildiride, stabilcoinlerin özellikle yaptırım ihlalleri ve kara para aklama gibi işlemlerde gittikçe daha çok kullanıldığı uyarısını yapmıştı. Açık blokzincir altyapıları sayesinde işlemler şeffaf biçimde takip edilirken, stabilcoin sağlayıcılarının da belli kriterler çerçevesinde cüzdanları dondurma yetkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Drift Protocol üstünden gerçekleştirilen 285 milyon dolarlık sömürü olayı sonrasında, stabilcoin güvenliği bir kez daha tartışma konusu oldu. Bu olayda binlerce USDC stabilcoini ve başka zincirlere aktarılan fonlar çalındı. Eleştiriler, USDC’nin sağlayıcısı Circle’ın hızlıca harekete geçip fonları engellemeyişine odaklandı. Ancak Circle, yasal yükümlülük gereği ya da resmî makamlardan talep geldiğinde aksiyon aldığını belirtiyor.

Tether’in Uluslararası Kolluk İşbirliği

Tether bugüne kadar, stabilcoinlerinin yasa dışı şebekelerde kullanıldığı şüphesiyle yedi kıtada geniş bir yelpazede işbirliği yürüttü. Şirketin resmi açıklamasında, 65 ülkede 340 farklı kolluk kuvvetiyle 2.300’den fazla soruşturmaya destek olunduğu ifade edildi. Bu kapsamda Tether, yalnızca ABD değil, küresel çapta birçok ülkede yürütülen operasyonlarda doğrudan işbirliği sağlayabiliyor.

Kripto sektöründe bu tür dondurma işlemleri, geleneksel finans sistemlerindekine benzer şekilde, düzenleyici baskılara uyum sağlamak ve yasa dışı akışları önlemek adına kritik olarak değerlendiriliyor. Tether’in son hamlesi de sektördeki düzenleyici beklentilerin karşılık bulduğunu gösteriyor.

Tether yaptığı açıklamada, fonların yasa dışı ağlara aktarılması ya da yaptırım ihlali gibi durumlarda yetkili makamlarla tam iş birliği içinde çalıştıklarını, bugüne kadar yüzlerce soruşturmada farklı ülke kurumlarına yardımcı olduklarını kaydetti.

Kripto dünyasında stabilcoin ihraççıları, hem likidite hem de rapid transfer avantajları nedeniyle sistem için kilit aktör konumunda. Bu durum, aynı zamanda çok yönlü bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Tether’in uyguladığı son blokaj, bir yandan kripto ekosisteminin hızlı müdahale yeteneğini, diğer yandan ise düzenleyici kurumların artan dikkatini gözler önüne serdi.

Tron blokzinciri üzerinde yer alan dondurulan fonların mahiyeti ve bu süreçteki hukuki gelişmeler önümüzdeki günlerde merakla takip edilecek. Özellikle stabilcoinlerin yer aldığı büyük ölçekli fon trafiğinde, düzenleyici kurumlar ve teknoloji şirketleri arasındaki denge sürekli olarak önemini koruyor.