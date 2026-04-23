Ethereum (ETH) 23 Nisan değerlendirmesi, tahminler

  • ETH ETF ürünleri dün 96,4 milyon dolarlık net giriş gördü. Son 10 iş gününde ETH istikrarlı net girişler görse de bunun neredeyse tamamı 100 milyon doların altındaydı.
  • ETH, Gerçekleşen Fiyatı olan 2.340 dolar civarında işlem görüyor ve on-chain yatırımcıların ortama maliyeti desteğe dönüşürse bu daha büyük kazanımlara kapı aralayabilir.
  • Lübnan’ın güneyine saldırılar başlarken İran "uranyumun ABD'ye verilmeyeceği" açıklamasını yineledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Bitcoin 78 bin doları koruyor ancak İsrail’in savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklaması kısa süreli düşüş getirdi. Normal şartlarda sürecin nereye gittiğine dair tarafların açıklamalarından fikir sahibi olabilirsiniz. Ancak hem İran hem ABD tarafı birbirinden zıt şeyler söylediğinden piyasanın nereye gittiğini kestirmek güç. Peki Ethereum için tahminler ne yönde?

Ethereum (ETH)

2.351 dolarda alıcı bulan Ether güne %2,5 kayıpla devam ediyor. BTC nispeten iyi durumda ve hafta sonuna ilerlerken İran gündeminin volatiliteyi artırması çok olası. İran Dışişleri Sözcüsü “uranyumu vermeyiz” ancak “seyreltebiliriz” dedi. Devrim muhafızları birazdan bunu yalanlarken Trump da “uranyum ABD’ye doğru yola çıktı” diyebilir. Böylesi bir hava var. Örneğin yazı hazırlandığı sırada Lübnan’ın güneyine saldırılar raporlanıyor.

ETH ETF ürünleri dün 96,4 milyon dolarlık net giriş gördü. Son 10 iş gününde ETH istikrarlı net girişler görse de bunun neredeyse tamamı 100 milyon doların altındaydı. ETF yatırımcısı geleceğe nispeten olumlu bakıyor.

Bitcoin girişleri çok daha güçlü. Burada dün 335 milyon dolarlık günlük giriş oldu ve son zamanlardaki toplam giriş 1,5 milyar doları aştı. Elbette Strategy’nin milyarlarca dolarlık devasa alımlarını da unutmamalıyız.

ETH yükselecek mi?

Ali Martinez aşağıdaki grafiği paylaşarak Ether’in önemli bir savaş verdiğini yazdı. Tarihsel olarak ayı piyasalarını makro genişlemelerden ayıran kritik fiyat bölgesi test ediliyor. ETH, Gerçekleşen Fiyatı olan 2.340 dolar civarında işlem görüyor ve on-chain yatırımcıların ortama maliyeti desteğe dönüşürse bu daha büyük kazanımlara kapı aralayabilir.

“Tarihsel olarak, toparlanma dönemlerinde Gerçekleşen Fiyat, yatırımcıların başabaş noktasına ulaşmaya çalıştıkları bir dağıtım duvarı işlevi görür. Ancak bu seviye başarılı bir şekilde bir destek tabanına dönüştüğünde, ETH genellikle güçlü bir yükseliş eğilimi gösteren genişleme dönemlerine girer.”

Yani uzun vadeli barış için anlaşmaya varılırsa ETH ayı piyasalarını noktalamak için çok iyi bir noktada. Ancak savaş uzarsa enflasyon artışının tetikleyeceği faiz artışlarının endişesiyle ETH tam kırılma noktasına geldikten sonra yeni düşüşünü başlatacak. Bu seferki düşüş 1.500 dolara kadar uzayabileceğinden yatırımcıların stratejilerini çok daha dikkatli ayarlaması gerekecek.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
