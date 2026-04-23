Ethereum (ETH) 23 Nisan değerlendirmesi, tahminler

Bitcoin 78 bin doları koruyor ancak İsrail’in savaşı yeniden başlatmaya hazır olduğunu açıklaması kısa süreli düşüş getirdi. Normal şartlarda sürecin nereye gittiğine dair tarafların açıklamalarından fikir sahibi olabilirsiniz. Ancak hem İran hem ABD tarafı birbirinden zıt şeyler söylediğinden piyasanın nereye gittiğini kestirmek güç. Peki Ethereum için tahminler ne yönde?

Ethereum (ETH)

2.351 dolarda alıcı bulan Ether güne %2,5 kayıpla devam ediyor. BTC nispeten iyi durumda ve hafta sonuna ilerlerken İran gündeminin volatiliteyi artırması çok olası. İran Dışişleri Sözcüsü “uranyumu vermeyiz” ancak “seyreltebiliriz” dedi. Devrim muhafızları birazdan bunu yalanlarken Trump da “uranyum ABD’ye doğru yola çıktı” diyebilir. Böylesi bir hava var. Örneğin yazı hazırlandığı sırada Lübnan’ın güneyine saldırılar raporlanıyor.

ETH ETF ürünleri dün 96,4 milyon dolarlık net giriş gördü. Son 10 iş gününde ETH istikrarlı net girişler görse de bunun neredeyse tamamı 100 milyon doların altındaydı. ETF yatırımcısı geleceğe nispeten olumlu bakıyor.

Bitcoin girişleri çok daha güçlü. Burada dün 335 milyon dolarlık günlük giriş oldu ve son zamanlardaki toplam giriş 1,5 milyar doları aştı. Elbette Strategy’nin milyarlarca dolarlık devasa alımlarını da unutmamalıyız.

ETH yükselecek mi?

Ali Martinez aşağıdaki grafiği paylaşarak Ether’in önemli bir savaş verdiğini yazdı. Tarihsel olarak ayı piyasalarını makro genişlemelerden ayıran kritik fiyat bölgesi test ediliyor. ETH, Gerçekleşen Fiyatı olan 2.340 dolar civarında işlem görüyor ve on-chain yatırımcıların ortama maliyeti desteğe dönüşürse bu daha büyük kazanımlara kapı aralayabilir.

“Tarihsel olarak, toparlanma dönemlerinde Gerçekleşen Fiyat, yatırımcıların başabaş noktasına ulaşmaya çalıştıkları bir dağıtım duvarı işlevi görür. Ancak bu seviye başarılı bir şekilde bir destek tabanına dönüştüğünde, ETH genellikle güçlü bir yükseliş eğilimi gösteren genişleme dönemlerine girer.”

Yani uzun vadeli barış için anlaşmaya varılırsa ETH ayı piyasalarını noktalamak için çok iyi bir noktada. Ancak savaş uzarsa enflasyon artışının tetikleyeceği faiz artışlarının endişesiyle ETH tam kırılma noktasına geldikten sonra yeni düşüşünü başlatacak. Bu seferki düşüş 1.500 dolara kadar uzayabileceğinden yatırımcıların stratejilerini çok daha dikkatli ayarlaması gerekecek.