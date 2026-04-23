Bitcoin’de Trump’ın İran Hamlesi Sonrası 1.100 Dolarlık Sert Düşüş

Bitcoin’in fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ve Hürmüz Boğazı’na yönelik müdahale sinyalleri vermesinin ardından Perşembe sabahı hızlı şekilde geriledi. Hafta içinde 79.449 dolara kadar yükselen BTC/USD, Trump’ın donanma gemilerine verdiği “mayın döşeyen İran botlarını vur” talimatı sonrası sabah işlemlerinde 78.326 dolara kadar çekildi. Bu düşüşün hemen öncesinde, kripto para piyasasında risk iştahındaki artış sayesinde ciddi bir yükseliş yaşanmıştı. Ancak yeni jeopolitik gerilim, yatırımcıların bir kısmının hem kripto hem de hisse piyasalarında pozisyon azalttığı bir süreci tetikledi.

Trump’ın Hürmüz Boğazı Çıkışı ve Piyasalarda Artan Tedirginlik

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, halihazırda kırılgan olan ateşkes sürecine belirsizlik kattı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İran ile savaşta ya da ateşkesi bitirmekte belirli bir tarihin olmadığını belirtti; İran’ın da liderlik pozisyonunun tartışmalı olduğunu vurgulayarak müzakerelere dair kaygıları artırdı. ABD Savunma Bakanlığı’nın, Hint Okyanusu’nda İran petrolü taşıyan bir gemiye daha el koyduğunu duyurmasının ardından, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda 3 yük gemisine saldırıp ikisini ele geçirdiği haberleri geldi. İran’ın baş müzakerecisinin, Boğaz’dan geçiş yapan gemilerden alınan ilk gelirlerin ulaştığını açıklaması da bölgede tansiyonu yükselten gelişmelerden biri oldu.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol taşımacılığının en kritik rota olarak piyasalardaki yakın takibini sürdürüyor. Bölgede artan gerilimle birlikte petrol fiyatları yukarı yönlü hareketini hızlandırırken, son haftalarda risk iştahından beslenen Bitcoin’in ise bu gelişmelere karşı daha temkinli fiyatlandığı görüldü.

Trump’ın, “mayın döşeyen herhangi bir İran teknesinin vurulması” talimatını kamuoyuna açıklaması sonrası piyasadaki oynaklığın arttığı; bu durumun yatırımcıları daha korumacı hareket etmeye ittiği öne çıktı.

Bitcoin’de Yüksek Volatilite: Haftalık Kazançlar Korundu

Bitcoin, hafta başındaki hızlı yükselişle yaklaşık yüzde 7,5 değer kazanmasına rağmen, Trump’ın açıklamalarıyla birlikte yükselişinin bir kısmını geri verdi. 79.000 dolar seviyelerinden yaşanan çekilmeye rağmen, kripto para yılın önceki aylarına göre daha güçlü bir zeminde kalmayı başardı. Şubatta ve martta görülen düşük seyirle karşılaştırıldığında piyasa algısı halen daha olumlu görünüyor.

Piyasa duygusunu ölçen Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, yakın dönemde “Aşırı Korku” bölgesinden “Korku” seviyesine toparlandı. Bu değişim, yılın başına kıyasla daha az savunmacı bir tabloya işaret ediyor. Son günlerde fiyat dalgalanmalarına rağmen Bitcoin’in önceki önemli destek seviyelerinin üstünde tutunması, piyasanın halen istikrarlı bir yapıda olduğunu gösteriyor.

Kurumsal yatırımcılardan gelen talep de bu güveni destekliyor. Stratejik yönetim şirketleri hafta içinde yaklaşık 2,5 milyar dolarlık BTC alımı yaparak rezervlerini artırdı. Bu güçlü talep, jeopolitik baskılara rağmen Bitcoin’e olan ilgiyi canlı tutmaya yardımcı oldu.

Vadeli İşlemler Talebi Yükselişi Şekillendiriyor

Piyasadaki bazı analistler, son yükselişin ağırlıklı olarak türev piyasalarındaki talep sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor. Spot piyasadaki hacimlerin zayıf kalmasına karşın, sürekli vadeli sözleşmelere olan ilgi yükselmiş durumda.

Cryptoquant CEO’su Julio Moreno, son yükselişin “tamamen vadeli işlemler piyasasındaki talebin etkisiyle” gerçekleştiğini dile getirdi; spot piyasadaki talebin ise daha düşük seyretmesine rağmen yavaş bir iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti.

Benzer bir tablo ocak ayında da yaşanmış, Bitcoin’in 98.000 dolara yaklaşan hareketinde türev piyasalarının etkisi ön plana çıkmıştı. Piyasa yorumcuları ise mevcut düşüşün geçici kalıp kalmayacağını ve daha geniş çaplı bir düzeltmeye dönüşüp dönüşmeyeceğini yakından takip ediyor.

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin’in 79.000’den dönmesini olağan fiyat hareketi olarak görüyor. Grafiğine göre, 73.000-75.000 dolar aralığı korunabildiği sürece önümüzdeki iki hafta içinde fiyatın 85.000-88.000 dolara yükselmesi potansiyeli bulunduğunu belirtiyor.