Son Dakika: İstifa haberiyle Bitcoin yine düşüyor

Kripto para grafikleri bu hafta lunapark trenine döndü ve şimdi başka bir haber BTC fiyatını yine aşağı çekti. Trump haftalardır İran’da rejimin değiştiğini iddia ediyor ve yeni rejimin temsilcisinin Ghalibaf olduğunu söylüyor. Şimdi konu yine onunla ilgili.

Bitcoin neden düşüyor?

N12 News kanalına göre, İran Meclis Başkanı Ghalibaf müzakere ekibinden istifa etti. Arakçi ile Ghalibaf daha yapıcı açıklamalarıyla tanınıyordu ve Trump onları rejimin yeni yüzü olarak tanımladı. Bu istifa barış görüşmelerinin başarıya ulaşma ihtimalini düşürdüğünden BTC’nin 77.500 dolarlı seviyelere gerilemesine neden oldu.

Trump ateşkesi kendi bildiği son tarihe kadar uzattı, anlaşma olmazsa büyük saldırılar başlatacağı yönündeki tehditleri boşa düştü ve şimdi İran’ın müzakere ekibi dağılıyor. Tüm bunlar sürecin uzayacağı ve yükselen petrol fiyatının küresel ölçekte enflasyonu tetikleyeceğini gösteriyor.

Eğer uzlaşı umutlarını besleyen açıklamalar görmezsek BTC 77.300 doları kaybederek 75 bin dolar ve altına sarkabilir. Daha şimdiden uzayan süreç enflasyon üzerinde orta vadeli sonuçlar doğurmaya başladı ve Fed’in faiz indirim ihtimali 2026 için oldukça düştü. Dahası AMB ve diğerlerinin faiz artırım ihtimali kesinleşiyor.