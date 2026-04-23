BITCOIN (BTC)

Son Dakika: İstifa haberiyle Bitcoin yine düşüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • N12 News kanalına göre, İran Meclis Başkanı Ghalibaf müzakere ekibinden istifa etti
  • BTC 77.500 dolara ilerliyor.
  • Müzakere ekibindeki istifa İsrail'e çatışmaları yeniden başlatabilecek ortamı hazırlıyor. Trump'ın gerilimi nasıl dengeleyeceği belirsiz.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Kripto para grafikleri bu hafta lunapark trenine döndü ve şimdi başka bir haber BTC fiyatını yine aşağı çekti. Trump haftalardır İran’da rejimin değiştiğini iddia ediyor ve yeni rejimin temsilcisinin Ghalibaf olduğunu söylüyor. Şimdi konu yine onunla ilgili.

Bitcoin neden düşüyor?

N12 News kanalına göre, İran Meclis Başkanı Ghalibaf müzakere ekibinden istifa etti. Arakçi ile Ghalibaf daha yapıcı açıklamalarıyla tanınıyordu ve Trump onları rejimin yeni yüzü olarak tanımladı. Bu istifa barış görüşmelerinin başarıya ulaşma ihtimalini düşürdüğünden BTC’nin 77.500 dolarlı seviyelere gerilemesine neden oldu.

Trump ateşkesi kendi bildiği son tarihe kadar uzattı, anlaşma olmazsa büyük saldırılar başlatacağı yönündeki tehditleri boşa düştü ve şimdi İran’ın müzakere ekibi dağılıyor. Tüm bunlar sürecin uzayacağı ve yükselen petrol fiyatının küresel ölçekte enflasyonu tetikleyeceğini gösteriyor.

Eğer uzlaşı umutlarını besleyen açıklamalar görmezsek BTC 77.300 doları kaybederek 75 bin dolar ve altına sarkabilir. Daha şimdiden uzayan süreç enflasyon üzerinde orta vadeli sonuçlar doğurmaya başladı ve Fed’in faiz indirim ihtimali 2026 için oldukça düştü. Dahası AMB ve diğerlerinin faiz artırım ihtimali kesinleşiyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
