Kayıt Banner
RIPPLE (XRP)

Swift’in “son kilometre” sorununa XRP’de anında çözüm adımı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SWIFT’in yavaşlatan “son kilometre” sorununa Ripple ve $XRP anında çözüm getiriyor.
  • Blockchain tabanlı ödeme sistemleriyle işlemler ortalama 3–5 saniyede tamamlanıyor.
  • Büyük finans şirketleri XRP Ledger modellerini ciddi şekilde araştırıyor.
  • ⏳ Asıl mesele yavaş geleneksel altyapının modern blockchain çözümleriyle nasıl değişeceği.
Uluslararası ödemeler alanında geleneksel sistemlerle blockchain çözümleri arasındaki fark giderek daha görünür hale gelmeye başladı. Finans dünyasında uzun yıllardır kullanılan SWIFT’in en büyük sıkıntılarından biri olan “son kilometre” sorunu, ödemelerin alıcı banka hesabına ulaştıktan sonra hızının ciddi şekilde azalmasını ifade ediyor. Yaklaşık yüzde 80’lik bir zaman kaybı, paranın nihai hesaba aktarılmadan önceki bu aşamada yaşanıyor.

İçindekiler
1 SWIFT’in gecikme problemi ve Ripple’ın yaklaşımı
2 XRP ile anlık değer transferi ve kurumların ilgisi
3 Geleneksel ve yeni nesil finans teknolojisinin buluşma noktası

SWIFT’in gecikme problemi ve Ripple’ın yaklaşımı

Dünya genelinde bankalar arası mesajları saniyeler içinde iletebilse de, SWIFT süreçleri gerçek anlamda anlık takas sağlamıyor. Özellikle yerel düzenlemeler, banka çalışma saatleri, çeşitli kontroller ve eski altyapılar, paranın fiilen hesaba geçmesini geciktiriyor. Ripple’ın hızlı ve düşük maliyetli ödeme modelini öne çıkaran XRP Ledger ise bu boşluğu kapatacak şekilde kurgulandı.

XRP Ledger, işlemleri merkeziyetsiz doğrulayıcılar ve saniyeler içinde netleştirilen bir mutabakat sistemiyle tamamlaması sayesinde geleneksel gecikmelere alternatif oluşturuyor. Bitcoin gibi yoğun enerji harcamak yerine daha çevreci ve pratik bir sistem benimsiyor. Sistemde ödemeler genellikle 3 ila 5 saniye içinde sonuca ulaşıyor; böylece uzun onay süreleri ve aktarımla ilgili tıkanıklıklar ortadan kalkıyor.

Ripple’ın hedeflediği temel nokta, blockchain odaklı teknolojilerle uluslararası ödemelerde son kullanıcıya ulaşan süreçteki aksamaları tamamen ortadan kaldırmak.

XRP ile anlık değer transferi ve kurumların ilgisi

$XRP sayesinde bankaların çeşitli ülkelere önceden fon aktarma zorunluluğu ortadan kalkıyor ve fiat paralar arasında köprü varlık olarak öne çıkıyor. Ripple tarafından sunulan On-Demand Liquidity servisi, kurumların gerçek zamanlı likiditeye ulaşmasını sağlayıp hem sermaye blokajını hem de transfer masraflarını önemli ölçüde azaltıyor. Anında takas, özellikle büyük ölçekli uluslararası finans kuruluşlarının iş süreçlerinde hız ve verimliliği artırıyor.

Son dönemde Mastercard, BlackRock ve Franklin Templeton gibi finans devlerinin XRP Ledger çözümlerine olan ilgisi dikkat çekiyor. Bu şirketlerin, blockchain tabanlı takas sistemleriyle sınır ötesi ödemelere dair yeni modeller araştırdığı gözlemleniyor. SWIFT ağıyla bağlantılı bankaların yaklaşık yüzde 60’ının Ripple ekosistemine, pilot projeler, iş birlikleri ya da yeni nesil transfer denemeleri yoluyla dahil olduğu tahmin ediliyor.

Geleneksel ve yeni nesil finans teknolojisinin buluşma noktası

Piyasa analistleri, Ripple’ın klasik bankacılık ağlarına rakip olmak yerine onları tamamlayan ve süreçleri hızlandıran bir sistemle öne çıktığını belirtiyor. SWIFT de kendi altyapısını yeni teknolojilerle güncellerken, Ripple tarafında gerçek zamanlı likidite ve düşük sürtünme maliyeti gibi avantajlar finans ekosisteminde çarpıcı bir dönüşüm başlatıyor.

Sonuç olarak; oyunun asıl konusu, hangi ağın lider olacağından ziyade, finans sektöründeki pahalı ve yavaşlayıcı “son kilometre” sorununun ne kadar daha sürdürülebilir olacağı. Anında, isteğe bağlı ödeme çözümlerine olan ilgi büyürken, blockchain tabanlı alternatiflerin sektördeki ağırlığı gün geçtikçe artıyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

XRP’de anında ödeme dönemi başladı, Girin Wallet ile kartlı harcama tüm dünyada aktifleşti

XRP’de dev borsa hareketi: İşlem hacmi 28 milyon doları aştı, kritik kırılım sinyali güçlendi

XRP’de aylık 7 milyar adedin borsalardan çıkışı fiyat sıkışıklığına yol açtı

XRP vadeli işlemlerinde blok alım kararı: Coinbase TAS özelliğiyle yeni dönem başlıyor

XRP’de 1,41 dolar seviyesi kritik direnç, yükseliş beklentisi güçleniyor

Lobstr cüzdanı XRPL desteğini başlattı, kurumsal ilgide büyük artış

Ripple, RLUSD ile küresel ödeme sistemlerinde yeni dönem başlattı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: İstifa haberiyle Bitcoin yine düşüyor
Bir Sonraki Yazı Uçuşa Geçmeden Yeni Coinleri Yakala
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Shiba Inu’da kısa süreli sessizlik bitti
SHIBA INU (SHIB)
Trump “Acelem yok” diyor, İran istifa iddialarını yalanlıyor
Ekonomi
XRP’de anında ödeme dönemi başladı, Girin Wallet ile kartlı harcama tüm dünyada aktifleşti
RIPPLE (XRP)
Uçuşa Geçmeden Yeni Coinleri Yakala
BITCOIN Haberleri
Son Dakika: İstifa haberiyle Bitcoin yine düşüyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?